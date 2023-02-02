Хайди Клум призналась, что готова к рождению пятого ребенка

Звезда подиумов уже воспитывает четырех наследников.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум задумалась о рождении пятого ребенка. Об этом пишет Page Six.

"Я рожала уже четыре раза. А потом каждый раз кормила грудью по восемь месяцев, а потом снова беременнела. Три раза вышло подряд. Напомню, у меня дети 18, 17, 16 и 13 лет", — откровенно рассказала звезда подиумов и соцсетей во время съемок шоу Дженнифер Хадсон.

В частности, Клум добавила, что последний ребенок был долгожданным, ведь она долгое время не могла забеременеть, поэтому была бы рада, если бы смогла еще раз стать мамой.

Немецкая модель и телеведущая была замужем за стилистом Риком Пипино с 1997 по 2002 годы. Впрочем, детей Хайди Клум родила в союзе с миллионером Флавио Бриаторе (дочь Лени) и певцом Силом (сыновья Гюнтер, Йохан и дочь Лу). В 2012 году модель рассталась с отцом троих своих наследников.

Сейчас Клум замужем за музыкантом Томом Каулитцом. Впрочем, общих детей у звездной пары еще нет.

[ + – ] Хайди Клум

Старшая дочь знаменитости Лени пошла по стопам своей звездной матери и активно строит карьеру в модельной отрасли.

[ + – ] Лени Клум Фото: leniklum/instagram

Напомним, Хайди Клум украсила обложку известного глянца.

Также Фокус писал о рождественских фото Хайди Клум и ее близких.