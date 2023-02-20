Папарацци сфотографировали Хайди Клум без макияжа (фото)

Звезда подиумов привезла своего домашнего любимца Антона к ветеринару.

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Папарацци сфотографировали 49-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов сопровождала своего мужа Тома Каулитца, когда они привезли свою собаку Антона к ветеринару в Студио-Сити.

Модели помогали ветеринарные помощники и ее возлюбленный, когда она помогала домашнему питомцу выйти из припаркованного автомобиля.

Ранее в тот же день Хайди Клум поделилась серией фотографий в Instagram, на которых зафиксированы особые моменты ее недавнего бегства в Палм-Спрингс с мужем и Антоном.

Мать четырех детей была одета в яркие синие мешковатые спортивные штаны и соответствующую толстовку с капюшоном и большим карманом спереди.

Знаменитость также надела плоские босоножки с открытым носом и красочным рисунком на ремешках.

[ + – ] Хайди Клум с мужем и домашним любимцем

Ее длинные светлые пряди были собраны в полухвост, что позволяло ее волосам легко спадать прямо на плечи. Большая разноцветная соломенная сумка была опрокинута через ее правый локоть.

Муж Хайди Клум выбрал для выхода темно-коричневые спортивные штаны и синюю рубашку с короткими рукавами. В вырез рубашки были задвинуты очки, а в правой руке музыкант крепко держал бумаги.

Напомним, Хайди Клум была замечена на съемках популярного шоу.

Также Фокус писал о планах Хайди Клум на пополнение в семье.