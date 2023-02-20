Папарацци сфотографировали Хайди Клум без макияжа (фото)
Звезда подиумов привезла своего домашнего любимца Антона к ветеринару.
Папарацци сфотографировали 49-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов сопровождала своего мужа Тома Каулитца, когда они привезли свою собаку Антона к ветеринару в Студио-Сити.
Модели помогали ветеринарные помощники и ее возлюбленный, когда она помогала домашнему питомцу выйти из припаркованного автомобиля.
Ранее в тот же день Хайди Клум поделилась серией фотографий в Instagram, на которых зафиксированы особые моменты ее недавнего бегства в Палм-Спрингс с мужем и Антоном.
Мать четырех детей была одета в яркие синие мешковатые спортивные штаны и соответствующую толстовку с капюшоном и большим карманом спереди.
Знаменитость также надела плоские босоножки с открытым носом и красочным рисунком на ремешках.
Ее длинные светлые пряди были собраны в полухвост, что позволяло ее волосам легко спадать прямо на плечи. Большая разноцветная соломенная сумка была опрокинута через ее правый локоть.
Муж Хайди Клум выбрал для выхода темно-коричневые спортивные штаны и синюю рубашку с короткими рукавами. В вырез рубашки были задвинуты очки, а в правой руке музыкант крепко держал бумаги.
Напомним, Хайди Клум была замечена на съемках популярного шоу.
Также Фокус писал о планах Хайди Клум на пополнение в семье.