В камуфляжном костюме с леопардовым принтом: Хайди Клум на съемках "Топ модель по-немецки" (фото)

Шоу, которое в настоящее время снимается в Лас-Вегасе, проводится с тех пор, как супермодель учредила его в 2006 году.

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49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум, похоже, усердно работает над своим проектом, появившись на съемках "Топ-модели по-немецки" в этом году. Об этом пишет Daily Mail.

Клум, чья карьера началась в 1992 году, когда она победила 25 000 других участниц в конкурсе моделей и заключила контракт с Metropolitan Models New York, была одета в камуфляжный комбинезон с леопардовым принтом и из-под него виднелась черная майка. Дополнила эффектный образ Хайди коричневыми ботинками на каблуке.

Свои светлые волосы знаменитость оставила распущенными, а макияж сделала с акцентом на глазах.

Аутфит Хайди завершила массивными золотыми ожерельями, серьгами, кольцами и большими солнцезащитными очками.

В прошлом году Клум прокомментировала свою работу над "Следующей топ-моделью Германии" в интервью ET Canada, где она рассказала о позитивных изменениях, к которым она стремилась в модельной индустрии.

"Что я сделала впервые, так это то, что открыла двери кастинга для всех женщин", — сказала Клум. "Итак, неважно, сколько лет, какой рост, какой размер".

Напомним, Хайди Клум украсила обложку известного глянца.

Также Фокус писал, что Хайди Клум задумалась о рождении пятого ребенка.