У камуфляжному костюмі з леопардовим принтом: Гайді Клум на зйомках "Топмодель по-німецьки" (фото)

Шоу, яке зараз знімається в Лас-Вегасі, проводиться відтоді, як супермодель заснувала його у 2006 році.

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49-річна німецька супермодель Гайді Клум, схоже, старанно працює над своїм проєктом, з'явившись на зйомках цьогорічного "Топмоделі по-німецьки". Про це пише Daily Mail.

Клум, чия кар'єра почалася в 1992 році, коли вона перемогла 25 000 інших учасниць у конкурсі моделей та уклала контракт з Metropolitan Models New York, була одягнена в камуфляжний комбінезон із леопардовим принтом і з-під нього виднілася чорна майка. Доповнила ефектний образ Гайді коричневими черевиками на підборах.

Свої світле волосся знаменитість залишила розпущеним, а макіяж зробила з акцентом на очах.

Аутфіт Гайді завершила масивними золотими намистами, сережками, кільцями та великими сонцезахисними окулярами.

Торік Клум прокоментувала свою роботу над "Наступною топмоделлю Німеччини" в інтерв'ю ET Canada, де вона розповіла про позитивні зміни, яких вона прагнула в модельній індустрії.

"Що я зробила вперше, то це те, що відчинила двері кастингу для всіх жінок", — сказала Клум. "Отже, неважливо, скільки років, яке зростання, який розмір".

Нагадаємо, Гайді Клум прикрасила обкладинку відомого глянцю.

Також Фокус писав, що Гайді Клум задумалася про народження п'ятої дитини.