Хайди Клум и Том Каулитц поделились обнаженными фото в честь четвертой годовщины брака

Влюбленные поженились в феврале 2019 года, однако общих детей у супругов до сих пор нет.

Related video

49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум и 33-летний музыкант Том Каулитц отмечают четвертую годовщину брака. Семейными фото звезда подиумов делится в своем Instagram.

"Любовь всей моей жизни", — подписала модель карусель кадров, на одном из которых влюбленные позируют обнаженными для зеркального селфи.

На снимке участник группы Tokio Hotel был одет в черные боксеры, а Клум спрятала свое тело за спиной мужа и поцеловала его в губы.

Пара была окружена десятками воздушных шаров в форме сердца, а также огромным букетом красных роз.

Многодетная мама поделилась видео, на котором они с мужем обнимаются и целуются в постели, а также раскладывают кексы на четвертую годовщину официального брака.

[ + – ] Хайди Клум и Том Каулитц празднуют четвертую годовщину брака

В феврале 2019 года Клум и Каулитц официально скрепили свои романтические отношения. До этого модель была замужем за стилистом Риком Пипино с 1997 по 2002 годы.

Детей звезда подиумов родила уже в союзе с миллионером Флавио Бриаторе (дочь Лени), певцом Силом (сыновья Гюнтер, Йохан и дочь Лу). В 2012 году Хайди Клум рассталась с отцом троих своих наследников.

[ + – ] Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Соцсети

Напомним, Хайди Клум заметили без макияжа, когда они с мужем привезли домашнего любимца к ветеринару.

Также Фокус писал о планах Хайди Клум на пополнение в семье.