49-летняя Хайди Клум без бюстгальтера украсила обложку Vogue

Модель находится в прекрасной форме, что с ужовольствием показывает поклонникам.

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Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум востребована сейчас не меньше, чем в годы своей молодости, что продемонстрировала ее новая фотосессия для апрельского Vogue Greece в честь четвертой годовщины журнала. Он так и называется – "Юбилейный выпуск".

На обложке журнала Хайди позирует в платье Ferragamo из летящей шелковой органзы с прозрачной отделкой и сверкающими кристаллами за 5500 долларов, которое состояло из длинной юбки и полупрозрачного верха, под которым четко угадывалось отсутствие бюстгальтера.

Хайди Клум на обложе Vogue Greece Фото: Instagram/heidiklum

Образ завершали туфли на каблуках с фиолетовыми ремешками. Звезда позирует с практически незаметным макияжем, а ее волосы расчесаны на прямой пробор и приглажены.

На втором варианте обложки звезда выглядит еще более смело в шортах и куртке светло-мятного цвета, наброшенной на голое тело.

Общаясь с журналистами, Хайди отметила, что приветствует то, как изменилось в обществе принятие моделей разного типа, возраста и внешности.

"Мне нравится, что теперь в модельном бизнесе больше разнообразия. Когда-то все модели выглядели одинаково, имели одинаковый рост, такое же худощавое тело, те же волосы. Сегодня представлено множество различных типов. Лично мне нравится, что у меня есть работа модели, пока я становлюсь старше", – подчеркнула она.

Клум сейчас замужем за гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем, за которого вышла в феврале 2019 года. Она активно снимается, причем часто – вместе со своей старшей дочерью Лени, которой очень гордится.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум понадобилось три человека, чтобы надеть платье на Billboard Women in Music 2023.