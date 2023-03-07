Хайди Клум о своей дочери Лени: "Я очень ею горжусь"

Хайди Клум похвалила свою дочь за то, что она совмещает расцветающую модельную карьеру с учебой.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум рассказала о своей дочери, 18-летней Лени Клум, которая идет по стопам матери в мире моды и одновременно учится в колледже в Нью-Йорке. Об этом она сказала во время выступления на 36-й церемонии вручения наград Nickelodeon Kids’ Choice Awards, пишет Daily Mail.

[ + – ] Хайди Клум на церемонии Nickelodeon Kids" Choice Awards

"Я очень горжусь своей дочерью и ее модельной карьерой. И в то же время она учится, она все совмещает", — поделилась звездная мама.

Прошлым летом Лени переехала на Манхэттен, чтобы изучать дизайн интерьера, называя это "дизайном одежды для дома, если это имеет смысл".

[ + – ] Хайди и Лени Клум Фото: Instagram/heidiklum

Ранее в интервью People Лени рассказала, что ей приходилось наблюдать за работой своей матери, посещая многие из ее модельных съемок.

"Я всегда ходила на работу с мамой и думала: "Это выглядит так весело. Она выглядит такой счастливой, когда работает, — сказала юная модель в октябре прошлого года. Иногда я вмешивалась и играл с косметикой, которую приносил ее визажист".

В 16 лет восходящая звезда дебютировала в качестве модели со своей знаменитой матерью рядом с ней и попала на обложку Vogue Germany.

"Это какое-то безумие, что я сделала это своей первой работой. Моя мама была со мной, что делало это таким веселым", — поделилась тогда Лени.

Напомним, дочь Хайди Клум снялась без штанов для журнала Flaunt.

Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.