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Стиль жизни

Дочь Хайди Клум снялась без штанов для журнала Flaunt (фото)

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Фото: leniklum | Лени Клум

Дочь знаменитой том-модели Хайди Клум придерживается тренда "без штанов".

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18-летняя Лени Клум украсила обложку нового номера журнала Flaunt. В выпуске она размышляет о модельном бизнесе и своей знаменитой 49-летней маме Хайди Клум.

На обложке она изображена в оранжевом рубчатом платье Michael Kors за 255 долларов с логотипом бренда, изображенным на золотых бретельках.

На другой фотографии модель предстала без штанов, надев пару колготок в сеточку Wolford и черную водолазку Max Mara, а также блейзер Michael Kors с капроновыми колготками на другом снимке.

Лени Клум Fullscreen
Лени Клум
Фото: Flaunt
Лени Клум Fullscreen
Лени Клум
Фото: Flaunt

Также она экспериментировала с образами и на одной фотографии надела коричневый парик с перьями в винтажном стиле.

Лени Клум Fullscreen
Лени Клум
Фото: Flaunt

Хотя у Хайди и Лени "разные интересы", модель Intimissi сообщила изданию, что модельный бизнес — это то, что их связывает.

"Я все время ходила к маме на работу — это было для меня самым интересным. Я смотрела, как она работает и думала: "Это так весело, это так захватывающе. Это то, чем я хочу заниматься", — сказала Лени.

Хайди и Лени Клум Fullscreen
Хайди и Лени Клум
Фото: heidiklum

18-летняя девушка в данный момент сосредоточена на модельной карьеру, однако учится в колледже в Нью-Йорке, чтобы изучать дизайн интерьера, называя это "дизайном одежды для дома, если это имеет смысл".

Напомним, в конце декабря 18-летняя дочь Хайди Клум поделилась пикантным фото с бойфрендом.

Также Фокус писал, что Хайди Клум помогает своей дочери Лени в модельном бизнесе.