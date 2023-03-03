Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дочка Гайді Клум знялася без штанів для журналу Flaunt (фото)

Лені Клум модель, Лені Клум фото, Лені Клум хлопець, Лені Клум чия дочка, Лені Клум фігура, дочка Гайді Клум, Гайді Клум діти
Фото: leniklum | Лені Клум

Дочка знаменитої топмоделі Гайді Клум дотримується тренду "без штанів".

Related video

18-річна Лені Клум прикрасила обкладинку нового номера журналу Flaunt. У випуску вона розмірковує про модельний бізнес і свою знамениту 49-річну маму Гайді Клум.

На обкладинці вона зображена в оранжевій рубчастій сукні Michael Kors за 255 доларів із логотипом бренду, зображеним на золотих бретельках.

На іншій фотографії модель постала без штанів, одягнувши пару колготок у сіточку Wolford і чорну водолазку Max Mara, а також блейзер Michael Kors із капроновими колготками на іншому знімку.

Лені Клум Fullscreen
Лені Клум
Фото: Flaunt
Лені Клум Fullscreen
Лені Клум
Фото: Flaunt

Також вона експериментувала з образами та на одній фотографії одягла коричневу перуку з пір'ям у вінтажному стилі.

Лені Клум Fullscreen
Лені Клум
Фото: Flaunt

Хоча в Гайді в Лені "різні інтереси", модель Intimissi повідомила виданню, що модельний бізнес — це те, що їх пов'язує.

"Я весь час ходила до мами на роботу — це було для мене найцікавішим. Я дивилася, як вона працює, і думала: "Це так весело, це так захопливо. Це те, чим я хочу займатися", — сказала Лені.

Гайді й Лені Клум Fullscreen
Гайді й Лені Клум
Фото: heidiklum

18-річна дівчина наразі зосереджена на модельній кар'єрі, проте навчається в коледжі у Нью-Йорку, щоб вивчати дизайн інтер'єру, називаючи це "дизайном одягу для дому, якщо це має сенс".

Нагадаємо, наприкінці грудня 18-річна донька Гайді Клум поділилася пікантним фото з бойфрендом.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Лені в модельному бізнесі.