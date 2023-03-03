Дочка Гайді Клум знялася без штанів для журналу Flaunt (фото)

Дочка знаменитої топмоделі Гайді Клум дотримується тренду "без штанів".

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18-річна Лені Клум прикрасила обкладинку нового номера журналу Flaunt. У випуску вона розмірковує про модельний бізнес і свою знамениту 49-річну маму Гайді Клум.

На обкладинці вона зображена в оранжевій рубчастій сукні Michael Kors за 255 доларів із логотипом бренду, зображеним на золотих бретельках.

На іншій фотографії модель постала без штанів, одягнувши пару колготок у сіточку Wolford і чорну водолазку Max Mara, а також блейзер Michael Kors із капроновими колготками на іншому знімку.

[ + – ] Лені Клум Фото: Flaunt [ + – ] Лені Клум Фото: Flaunt

Також вона експериментувала з образами та на одній фотографії одягла коричневу перуку з пір'ям у вінтажному стилі.

[ + – ] Лені Клум Фото: Flaunt

Хоча в Гайді в Лені "різні інтереси", модель Intimissi повідомила виданню, що модельний бізнес — це те, що їх пов'язує.

"Я весь час ходила до мами на роботу — це було для мене найцікавішим. Я дивилася, як вона працює, і думала: "Це так весело, це так захопливо. Це те, чим я хочу займатися", — сказала Лені.

[ + – ] Гайді й Лені Клум Фото: heidiklum

18-річна дівчина наразі зосереджена на модельній кар'єрі, проте навчається в коледжі у Нью-Йорку, щоб вивчати дизайн інтер'єру, називаючи це "дизайном одягу для дому, якщо це має сенс".

Нагадаємо, наприкінці грудня 18-річна донька Гайді Клум поділилася пікантним фото з бойфрендом.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Лені в модельному бізнесі.