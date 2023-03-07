Гайді Клум про свою дочку Лені: "Я дуже нею пишаюся"

Гайді Клум похвалила свою дочку за те, що вона поєднує модельну кар'єру з навчанням.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум розповіла про свою дочку, 18-річну Лені Клум, яка йде стопами матері у світі моди й одночасно навчається в коледжі у Нью-Йорку. Про це вона сказала під час виступу на 36-й церемонії вручення нагород Nickelodeon Kids' Choice Awards, пише Daily Mail.

[ + – ] Гайді Клум на церемонії Nickelodeon Kids Choice Awards

"Я дуже пишаюся своєю дочкою та її модельною кар'єрою. І водночас вона навчається, вона все поєднує", — поділилася зіркова мама.

Минулого літа Лені переїхала на Мангеттен, щоб вивчати дизайн інтер'єру, називаючи це "дизайном одягу для дому, якщо це має сенс".

[ + – ] Гайді й Лені Клум Фото: Instagram/heidiklum

Раніше в інтерв'ю People Лені розповіла, що їй доводилося спостерігати за роботою своєї матері, відвідуючи багато її модельних зйомок.

"Я завжди ходила на роботу з мамою і думала: "Це здається таким веселим". Вона така щаслива, коли працює, — сказала юна модель у жовтні минулого року. — Іноді я втручалася та гралася з косметикою, яку приносив її візажист".

У 16 років висхідна зірка дебютувала в ролі моделі зі своєю знаменитою матір'ю поруч із нею та потрапила на обкладинку Vogue Germany.

"Це якесь божевілля, що я зробила це своєю першою роботою. Моя мама була зі мною, що робило це таким веселим", — поділилася тоді Лені.

Нагадаємо, дочка Гайді Клум знялася без штанів для журналу Flaunt.

Також Фокус писав, що Гайді Клум допомагає своїй дочці Лені в модельному бізнесі.