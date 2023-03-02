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Стиль жизни

Хайди Клум понадобилось три человека, чтобы надеть платье на Billboard Women in Music 2023 (видео)

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Фото: Getty Images | Хайди Клум

Знаменитость затмила всех на мероприятии в честь выдающихся женщин в музыкальной индустрии.

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49-летняя модель Хайди Клум выглядела сногсшибательно на Billboard Women in Music 2023, которое состоялось в YouTube Theatre в Инглвуде.

Хайди была среди знаменитостей, которые придали мероприятию свою звездную силу в качестве одной из ведущих.

Она продемонстрировала свою фигуру в желтом платье без бретелек с глубоким декольте, украшенном красными камнями по всему переду и смелым разрезом до бедра. Хайди дополнила образ белым пальто большого размера с такими же красными аппликациями и парой белых босоножек на каблуке с ремешками.

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Хайди Клум
Фото: Getty Images

Оказывается, потребовалась команда из трех человек, чтобы одеть ее в платье и правильно застегнуть его сзади.

В видео, которое Хайди опубликовала в своем Instagram можно услышать, как один человек из ее команды говорит: "Понял, понял", когда трио пыталось застегнуть заднюю часть ее платья.

"[Это заняло] целую армию из трех человек", — сказал единственный мужчина в окружении, когда звезда подиума встала без каких-либо проблем.

Вскоре после этого видео немецкая модель опубликовала еще одно видео, чтобы дать своим 10,5 миллионам подписчиков представление о поездке из дома на мероприятие.

"Мы собираемся на небольшую экскурсию. В этой штуке трудно дышать", — поделилась она в видео, сев на заднее сиденье автомобиля.

Позже она поделилась кокетливым видео с мужем Томом Каулитцем, на котором видно как он помогал ей расшнуровать платье. Модель хихикнула, когда Том похлопал ее по попе.

Напомним, Хайди Клум заметили без макияжа, когда они с мужем привезли домашнего любимца к ветеринару.

Также Фокус писал, что Хайди Клум и Том Каулитц поделились обнаженными фото в честь четвертой годовщины брака.