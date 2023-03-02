Гайді Клум знадобилося троє людей, щоб одягнути сукню на Billboard Women in Music 2023 (відео)

Зірка затьмарила всіх на заході на честь видатних жінок у музичній індустрії.

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49-річна модель Гайді Клум виглядала надзвичайно на Billboard Women in Music 2023, яке відбулося в YouTube Theatre в Інглвуді.

Гайді була серед знаменитостей, які надали заходу свою зіркову силу як одну з ведучих.

Вона продемонструвала свою фігуру в жовтій сукні без бретельок з глибоким декольте, прикрашеним червоним камінням по всьому переду і сміливим розрізом до стегна. Гайді доповнила образ білим пальто великого розміру з такими ж червоними аплікаціями та парою білих босоніжок на підборах з ремінцями.

[ + – ] Хайді Клум Фото: Getty Images

Виявляється, була потрібна команда з трьох чоловік, щоб одягнути її в сукню і правильно застебнути її ззаду.

У відео, яке Гайді опублікувала у своєму Instagram можна почути, як одна людина з її команди каже: "Зрозуміла, бачиш", коли тріо намагалося застебнути задню частину її сукні.

"Це зайняло цілу армію з трьох людей", — сказав єдиний чоловік в оточенні, коли зірка подіуму встала без жодних проблем.

Невдовзі після цього відео німецька модель опублікувала ще одне відео, щоб дати своїм 10,5 мільйонам підписникам уявлення про поїздку з дому на захід.

"Ми збираємося на невелику екскурсію. У цій штуці важко дихати", — поділилася вона у відео, сівши на заднє сидіння автомобіля.

Пізніше вона поділилася кокетливим відео з чоловіком Томом Каулітцем, на якому видно, як він допомагав їй розшнурувати сукню. Модель хихикнула, коли Том поплескав її по попі.

Нагадаємо, Гайді Клум помітили без макіяжу, коли вони із чоловіком привезли домашнього улюбленця до ветеринара.

Також Фокус писав, що Гайді Клум та Том Каулітц поділилися оголеними фото на честь четвертої річниці шлюбу.