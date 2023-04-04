Гайді Клум вийшла у світ після скандалу з фейковою вагітністю (фото)

1 квітня 2023 зірка пожартувала про свою вагітність, використовуючи накладний живіт.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум вийшла у світ після скандалу з фейковою вагітністю. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та телеведуча продемонструвала своє відчуття стилю, одягнувши барвисту приталену сукню, коли вона прибула на зйомку шоу America's Got Talent у Пасадені.

Супермодель, яка нещодавно викликала негативну реакцію, імітуючи вагітність на День сміху, приєдналася до інших суддів AGT, щоб продовжити зйомки 18-го сезону шоу.

Мати чотирьох вийшла у світ, демонструючи свою підтягнуту фігуру в чорній сукні з довгими рукавами в жовті та червоні смужки.

Зірка привернула увагу до своїх довгих ніг з двома розрізами до стегон з кожного боку.

Гайді Клум взула чорні чоботи на підборах з тисненням під крокодила, які досягали її колін, щоб збігатися з кольоровою гамою її сукні.

Зірка тримала в правій руці велику чорну сумку, щоб помістити кілька речей, які їй знадобилися під час напруженого дня зйомок.

Вона доповнила свій ансамбль маленькими блискучими сережками зі стразами. Модель одягла пару сонцезахисних окулярів із червоною оправою, щоб створити стильний відблиск і захистити свої очі від яскравого каліфорнійського сонця.

Гайді Клум Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гайді Клум продемонструвала космічну сукню.

Також Фокус писав про елегантний образ на весну 2023 від Гайді Клум.