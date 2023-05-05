Гайді Клум звинуватили у монетизації материнства через фотосесію в спідній білизні з дочкою

Колумністка Саманта Брік вважає, що найвпливовіші у світі моди матері намагаються освіжити інтерес до себе за допомогою краси та молодості своїх дочок.

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Чергова рекламна кампанія італійського білизняного бренду Intimissimi за участю 49-річної німецької супермоделі Гайді Клум і її 18-річної дочки Лені не на жарт обурила колумністку Daily Mail, яка в новій колонці для таблоїду звинуватила Гайді в "монетизації материнства" та в тому, що та втратила "материнський компас".

За її словами, бажанням заробити на своїй дитині Клум переплюнула навіть таких акул як Кеті Прайс і навіть Кардаш'ян.

"Ведуча America's Got Talent ще раз задерла свої ц*цьки й дупу в дорогій спідній білизні італійського гіганта Intimissimi. І знову вона незрозумілим чином показала свою дочку-підлітка в тому ж ліфчику та трусиках. Мої очі! Про що думали гуру реклами? Якщо у вас не було лоботомії, тримаю парі, ви згодні зі мною та мовчки називаєте це жахливою поведінкою. Але це, спраглі до соціальних мереж, одержимі 2023 роком, для вас. І в нав'язливій погоні за підписниками в інстаграмі — у Клум 10 мільйонів, а в її дочки 1,7 мільйона — немає жодних обмежень, коли справа доходить до монетизації материнства", — пише Саманта.

Вона наголосила, що Гайді, яка позувала з тортом між ногами, "явно втратила контроль над моральним компасом своєї матусі".

"Тому що це говорить нам, потенційним клієнтам, не "купуйте ці красиві труси", а, швидше, транслюється повідомлення поза брендом: "Знаменитості явно не дбають про те, як вони заробляють свої гроші". Якщо це включає в себе биття їхньої власної плоті разом із плоттю їхніх дітей? Без проблем!" Моделі Victoria's Secret Гайді Клум, звичайно, не звикати знімати своє вбрання. Жінка десятиліттями практично жила в одній спідній білизні. Добре їй. Якщо вона так хоче заробити, то гаразд. Проте, здається, що інтернет погоджується зі мною в тому, що поточна кампанія спідньої білизни для матері й дочки, одним словом, моторошна", — не приховує обурення авторка.

Брік підкреслює, що в разі побіжного погляду на фото користувачі бачать "вразливу та незграбну 18-річну дівчину, одягнену в спідню білизну, що підходить для міцного тіла жінки середніх років".

Лені Клум Фото: Intimissimi

"Якого підлітка турбують м'які бюстгальтери на кісточках і блискучі мереживні трусики, що здаються складними? Що ж до Гайді? Вона може подумати, що має гарячий вигляд, але вона не видається мілфою".

Випереджаючи звинувачення в заздрості, Саманта зазначила, що в цьому випадку Гайді займається тим, що їй подобається, але не факт, що від цього в захваті Лені.

Гайді Клум Фото: Intimissimi

"Матері, які усвідомлюють, що на плоті їхніх дочок можна заробити холодні гроші, були постійним способом ще до того, як були сформовані терміни "супермодель" і "впливова людина". Згадайте акторок Брук Шилдс і Джоді Фостер. Коли їхні матері думали, що Фостер у підлітковому віці може виступати в ролі повії, а 11-річна Шилдс теж може позувати топлес. Не дивно, що вони мали складні стосунки з матерями в дорослому віці. Хто на землі може звинувачувати їх? Матері мають оберігати, а не публічно пропагувати вразливі фізичні форми своїх дочок", — категорична Брік

Водночас авторка зазначає, що Гайді — не єдина модель, яка використовує красу та зовнішність своєї дочки, щоб "запалити свою кар'єру, що згасає". Серед них, на думку Саманти, — Сінді Кроуфорд, Джеррі Голл та інші.

"Так багато осіб заявили, що жалкують про участь у рекламних кампаніях брендів нижньої білизни, в яких вони брали участь підлітками. Кейт Мосс сказала Vanity Fair, що в підлітковому віці їй було незручно працювати моделлю. В інтерв'ю вона розмірковувала про зйомки Calvin Klein у 1992 році, в яких вона знімалася разом із Марком Волбергом, і сказала, що шкодує про це: "У мене був нервовий зрив, коли мені було 17 чи 18 років, коли мені довелося піти працювати з Марком Марком і Гербом Рітцем." Келлі Брук нічим не не відрізняється, про свій досвід моделювання нижньої білизни в підлітковому віці вона розмірковувала: "Звичайно, я озираюся назад і думаю, що в цьому було щось таке … Я була дуже молода", — цитує Брік.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум позувала на Великдень топлес.