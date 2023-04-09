49-річна Гайді Клум привітала шанувальників із Великоднем фото топлес

Німецька знаменитість часто демонструє підписникам сміливі фото.

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Німецька супермодель, телеведуча та актриса Гайді Клум приголомшила 10,7 млн підписників в Instagram відвертим знімком, який опублікувала на честь Великодня. На світлині знаменитість позує біля басейну з кролячими вушками на голові, у чорних стрінгах із зоряним принтом і прикривши оголені груди руками. Демонструючи підтягнуту фігуру і плоский живіт, вона посилає в камеру поцілунок.

Коментарі до фото, як і до всіх останніх постів Гайді, закриті, тому висловити своє захоплення чи обурення користувачі не могли.

Зірка подіумів вміє епатувати публіку. Чого варта її поява на 21-й щорічній вечірці на честь Гелловіна в Sake No Hana у Нью-Йорку, де вона вбралася в костюм гігантського дощового черв'яка.

Вітання з Великоднем від Гайді Клум Фото: Heidi Klum/Instagram

Нещодавно Гайді знялася для квітневого Vogue Greece на честь четвертих роковин журналу, на обкладинці якого також з'явилася в дуже зухвалому вигляді. Вона позувала у сукні Ferragamo з шовкової органзи, з прозорим оздобленням і блискучими кристалами за 5500 доларів, що складалася з довгої спідниці і напівпрозорого верху, під яким чітко вгадувалась відсутність бюстгальтера.

18-річна Лені Клум, донька супермоделі, теж часто з'являється на фото або у білизні, або без неї. Матір і донька разом знімалися в рекламі відомого бренду білизни.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц поділилися оголеними фото на честь четвертої річниці шлюбу.