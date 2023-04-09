49-летняя Хайди Клум поздравила поклонников с Пасхой фото топлес

Немецкая знаменитость часто демонстрирует подписчикам смелые фото.

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Немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум ошеломила 10,7 млн подписчиков в Instagram откровенным снимком, который опубликовала в честь Пасхи. На фотографии знаменитость позирует у бассейна с кроличьими ушками на голове, черных стрингах со звездным принтом и прикрыв обнаженную грудь руками. Демонстрируя подтянутую фигуру и плоский живот, она посылает в камеру поцелуй.

Комментарии к фото, как и ко всем последним постам Хайди, закрыты, поэтому высказать свое восхищение или возмущение пользователи не могли.

Звезда подиумов умеет эпатировать публику. Чего стоит ее появление на 21-ой ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в Sake No Hana в Нью-Йорке, где она нарядилась в костюм гигантского дождевого червя.

Поздравление с Пасхой от Хайди Клум Фото: Heidi Klum/Instagram

Недавно Хайди снялась для апрельского Vogue Greece в честь четвертой годовщины журнала, на обложке которого также появилась в очень дерзком виде. Она позировала в платье Ferragamo из летящей шелковой органзы с прозрачной отделкой и сверкающими кристаллами за 5500 долларов, которое состояло из длинной юбки и полупрозрачного верха, под которым четко угадывалось отсутствие бюстгальтера.

18-летняя Лени Клум, дочь супермодели, тоже часто появляется на фото либо в белье, либо без него. Мать и дочь вместе снимались в рекламе известного бельевого бренда.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и ее муж Том Каулитц поделились обнаженными фото в честь четвертой годовщины брака.