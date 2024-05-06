"Немного радости титанам": дроны ВСУ доставили пасхальные куличи бойцам в Крынки (видео)

Украинские военные решили подарить побратимам, находящимся на левом берегу Днепра, ощущение праздника, отправив им праздничные блюда.

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Военнослужащие 220 батальона 126-й отдельной бригады ТрО 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов передали собратьям куличи на левый берег Херсонской области, в Крынки. Об этом сообщили фотографы Константин и Влада Либеровы на своей странице в Instagram.

На опубликованном видео украинские защитники говорят, что собираются отправить собратьям праздничные куличи, чтобы они также смогли почувствовать праздник. После того как дрон сбросил посылку, военные сообщили по рации, что там находятся куличи.

"Пожалуйста, цените свою возможность встречать праздники дома, в кругу близких людей. Цените это и будьте благодарны", — сказано в публикации.

Воины ВСУ переправляют побратимам куличи

В свою очередь руководитель Службы заботы 126-й отдельной бригады Территориальной обороны ВСУ Виталий Гилевич опубликовал фото куличей, которые были доставлены к бойцам на левый берег Херсонщины.

Украинский военный с праздничным куличом Фото: Instagram

"Конечно, это необычная логистика, но учитывая наличие реки, многое доставляется именно дронами, поэтому в эту Пасху подарили нашим титанам хоть немного радости", — написал Виталий Гилевич.

Паски для украинских военных Фото: Instagram

Напомним, 5 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал, как украинские защитники празднуют Пасху на фронте. В местах несения службы военные капелланы вместе с воинами волынской бригады прочитали молитвы. Для защитников провели таинство исповеди и причастия и освятили куличи.

Ранее, 4 мая, участники партизанского движения "АТЕШ" сообщили, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области умерли 10 российских солдат. До этого они попробовали сало, колбасу и пасхальные куличи.