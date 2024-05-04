"Загадочные куличи и убийственные колбаски": в Мариуполе перед Пасхой отравили оккупантов, — АТЕШ

Россияне напуганы убийственно вкусным гостеприимством украинцев в оккупации и переживают за потерю техники из-за атак ATACMS, поэтому постоянно возят ее с места на место.

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В оккупированном Мариуполе Донецкой области умерли 10 российских солдат. До этого они насладились салом, колбасой и пасхальными куличами. Об этом рассказали участники партизанского движения "АТЕШ" 4 мая.

"За последние дни, в Мариуполе погибло 10 военных России в связи с переданными "загадочными" пасочками, колбасками и сальцем. Вкус был не то, что бы замечательным, а "убийственно" вкусным. Пасха все ближе, а передач еще хватает. Ешьте на здоровье", — прокомментировали партизаны.

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Кроме собственной жизни оккупанты беспокоятся и за технику. Поэтому ее постоянно перемещают.

"Агенты "АТЕШ" продолжают фиксировать постоянное перемещение военной техники р*шистов в оккупированном Мариуполе из-за ударов ATACMS и огромных потерь. Нам известны все данные о текущем местонахождении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их от неминуемого уничтожения", — отметили участники партизанского движения.

Напомним, что 12 марта 2024 года на оккупированной Донетчине "загадочно" отравились 14 посетителей и сотрудников Старобешевского районного суда.

Также 12 марта стало известно, что работникам СБУ удалось задержать агента ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Им оказался украинский военный.