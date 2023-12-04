В Крыму две диверсантки "модельной внешности" отравили 28 военных ВС РФ, — соцсети

Уроженки оккупированного Крыма втерлись в доверие к российским солдатам и накормили их "некачественными" продуктами. Личности диверсанток установили, но задержать их не удалось.

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В Крыму в одной из воинских частей произошла диверсия. Двое симпатичных девушек отравили три десятка российских захватчиков. Об этом пишет российский телеграм-канал "Кремевская табакерка".

"Пришли на КПП воинской части две милые девушки, которые представились местными жительницами. Принесли семь бутылок водки и немного закуски — рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают. Ребята водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели. И многие отравились", — пишет паблик со ссылкой на рассказ очевидца.

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"Есть загадочная деталь": в оккупированном Мелитополе отравили офицеров ФСБ, — соцсети

Личности диверсанток, которые якобы отравили военных в Крыму, установили. Они обе — уроженки Крыма. Девушкам 22 и 25 лет.

"Обе симпатичные, "даже модельной внешности", что, по словам представителей ФСБ, помогло преступницам совершить убийство и отдать доверчивым военным алкоголь и продукты с ядом. Одна из диверсанток несколько раз участвовала в конкурсах красоты. Другая — дочь работника городской администрации Симферополя. Ее отец — "средней руки" чиновник, он уже допрошен, но никакой ценной информации не предоставил", — пишет "Табакерка".

Отмечается, что девушки никогда не демонстрировали своих антироссийских взглядов. После передачи военным отравленных алкоголя и еды обе "модели" очень оперативно и профессионально скрылись. Разыскать их и задержать не смогли.

Паблик пишет, что жертвами диверсанток в Крыму стали по меньшей мере 28 российских военнослужащих.

Напомним, что в оккупированном Крыму при загадочных обстоятельствах погибли 19 военных ВС РФ. ДРГ якобы пробралась в казарму среди ночи и пустила туда "сильный газ нервно-паралитического действия".

Ранее сообщалось, что в Крыму в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат.