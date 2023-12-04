В Криму дві диверсантки "модельної зовнішності" отруїли 28 військових ЗС РФ, – соцмережі

Уродженки окупованого Криму втерлися в довіру до російських солдатів і нагодували їх "неякісними" продуктами. Особи диверсанток встановили, але затримати їх не вдалося.

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В Криму в одній з військових частин сталася диверсія. Двоє симпатичних дівчат отруїли три десятки російських загарбників. Про це пише російський телеграм-канал "Кремевская табакерка".

"Прийшли на КПП військової частини дві милі дівчини, які представилися місцевими мешканками. Принесли сім пляшок горілки та трохи закуски – рибу, ковбасу, хліб, сир. Сказали охороні, що хочуть віддячити нашим пацанам за все, за те, що ті їх захищають. Хлопці горілку та їжу взяли, випили з товаришами по службі, поїли. І багато хто отруївся", — пише паблік з посиланням на розповідь очевидця.

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Особи диверсанток, які нібито отруїли військових у Криму, встановили. Вони обидві — уродженки Криму. Дівчатам 22 і 25 років.

"Обидві симпатичні, "навіть модельної зовнішності", що, за словами представників ФСБ, допомогло злочинницям вчинити вбивство та віддати довірливим військовим алкоголь та продукти з отрутою. Одна з диверсанток кілька разів брала участь у конкурсах краси. Інша – донька працівника міської адміністрації Сімферополя. Її батько – "середньої руки" чиновник, він уже допитаний, але жодної цінної інформації не надав", — пише "Табакерка".

Зазначається, що дівчата ніколи не демонстрували своїх антиросійських поглядів. Після передачі військовим отруєних алкоголю та їжі обидві "моделі" дуже оперативно та професійно накивали п'ятками. Розшукати їх та затримати не змогли.

Паблік пише, що жертвами диверсанток в Криму стали щонайменше 28 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, що в окупованому Криму за загадкових обставин загинули 19 військових ЗС РФ. ДРГ нібито пробралася в казарму серед ночі і пустила туди "сильний газ нервово-паралітичної дії".

Раніше повідомлялося, що в Криму в одній із військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів.