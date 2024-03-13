"Загадочная" диверсия: на оккупированном Донбассе отравились 14 человек, — росСМИ

Российские правоохранители обследовали здание суда, однако не нашли никаких зацепок. Один из спасателей почувствовал запах аммиака, его источник не удалось установить, рассказали журналисты.

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12 марта около 12:00 во временно оккупированной части Донецкой области "загадочно" отравились 14 посетителей и сотрудников Старобешевского районного суда. Об этом сообщило российское издание Baza.

"Посетители и сотрудники Старобешевского районного суда почувствовали жжение в области горла и носа, головокружение, тошноту. Глаза слезились, люди кашляли. В итоге 14 человек эвакуировались из здания", — говорится в сообщении.

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Не обошлось без партизан: в Мариуполе оккупанты отравились алкоголем, — Андрющенко

В СМИ отметили, что в суд приехали две бригады медиков для оказания помощи пострадавшим людям. Зато правоохранители обследовали здание суда, однако никаких зацепок не нашли.

"Окна и двери были на месте, незнакомцев никто не видел, а больше сказать было нечего: камер в здании суда нет", — рассказали журналисты.

По информации Baza, один спасатель почувствовал в здании суда запах аммиака, однако его источник не смогли установить. Сотрудники суда вернулись в здание после проветривания и снова почувствовали странный запах.

На момент публикации материала оккупационные власти части Донецкой области не комментировали информацию о диверсии в суде.

Напомним, 7 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мангуше 12 человек отравились алкоголем, они находились в тяжелом состоянии. По его словам, накануне Нового Года в магазине приближенного к гауляйтера Мангуша Бориса Тримы провели распродажу водки.

23 января Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе отравились российские оккупанты. В результате погибло трое россиян, еще одного арестовали.