В оккупированном Мангуше людей отравили водкой из магазина соратника гауляйтера, — Андрющенко

По словам советника городского головы Мариуполя, оккупантская власть и не думала осуществлять проверки и наказывать виновных за реализацию некачественного товара.

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Во временно оккупированном Мангуше, что в Мариупольском районе Донецкой области, 12 человек оказались в реанимации из-за отравления алкоголем. Все они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам советника, накануне Нового года в магазине приближенного к гауляйтеру Мангуша Бориса Тримы "провели распродажу" — 5 бутылок водки продавали за одну тысячу рублей (500 гривен). В результате 12 человек оказались в реанимации местной больницы.

"12 почти трупов. Гражданских. Думаете, проверки? Наказания? Нит. Тишина", — добавил Петр Андрющенко.

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По словам советника, оккупантской власти все сойдет с рук, как и всегда. Никаких проверок не проводили и наказаний за сожженный товар никто не получит.

"Потому, что кошелек гауляйтера неприкосновенен. А люди? Кого они там волнуют?" — подытожил Андрющенко.

Добавим, что ранее, по сообщению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе российские военные в очередной раз отравились алкогольными напитками. Состояние отравления у военных РФ разное — кто-то погиб, а у кого-то только диарея.

Напомним, оккупационная власть Мариуполя устанавливает в школах мемориальные доски в честь военных, которые уничтожили город. Ученикам учебных заведений объясняется, что они якобы боролись с "неонацизмом". Некоторым из оккупантов возле школ даже ставят памятники.