В окупованому Мангуші людей потруїли горілкою з магазина соратника гауляйтера, — Андрющенко

За словами радника міського голови Маріуполя, окупантська влада й не думала здійснювати перевірки та карати винних за реалізацію неякісного товару.

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У тимчасово окупованому Мангуші, що в Маріупольському районі Донецької області, 12 людей опинилися в реанімації через отруєння алкоголем. Всі вони перебувають у вкрай важкому стані. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника, напередодні Нового року в магазині наближеного до гауляйтера Мангуша Бориса Трими "провели розпродаж" — 5 пляшок горілки продавали за лдну тисячу рублів (500 гривень). У результаті 12 людей опинилися в реанімації місцевої лікарні.

"12 майже трупів. Цивільних. Гадаєте, перевірки? Покарання? Ніт. Тиша", — додав Петро Андрющенко.

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За словами радника, окупантській владі все зійде з рук, як і завжди. Ніяких перевірок не проводили та покарань за палений товар ніхто не отримає.

"Тому, що гаманець гауляйтера недоторканий. А люди? Кого вони там хвилюють?" — підсумував Андрющенко.

Додамо, що раніше, за повідомленням радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, в тимчасово окупованому Маріуполі російські військові вкотре отруїлися алкогольними напоями. Стан отруєння у військових РФ різний — хтось загинув, а у когось лише діарея.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя встановлює у школах меморіальні дошки на честь військових, які знищили місто. Учням навчальних закладів пояснюється, що вони начебто боролися з "неонацизмом". Декому з окупантів біля шкіл навіть ставлять пам’ятники.