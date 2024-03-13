"Загадкова" диверсія: на окупованому Донбасі отруїлися 14 людей, — росЗМІ

Російські правоохоронці обстежили будівлю суду, проте не знайшли жодних зачіпок. Один із рятувальників відчув запах аміаку, його джерело не вдалося встановити, розповіли журналісти.

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12 березня близько 12:00 у тимчасово окупованій частині Донецької області "загадково" отруїлися 14 відвідувачів і співробітників Старобешівського районного суду. Про це повідомило російське видання Baza.

"Відвідувачі та співробітники Старобешівського районного суду відчули печіння в ділянці горла і носа, запаморочення, нудоту. Очі сльозилися, люди кашляли. У підсумку 14 осіб евакуювалися з будівлі", — йдеться у повідомленні.

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У ЗМІ зауважили, що до суду приїхали дві бригади медиків для надання допомоги постраждалим людям. Натомість правоохоронці обстежили будівлю суду, проте жодних зачіпок не знайшли.

"Вікна та двері були на місці, незнайомців ніхто не бачив, а більше сказати було нічого: камер у будівлі суду немає", — розповіли журналісти.

За інформацією Baza, один рятувальник відчув у будівлі суду запах аміаку, проте його джерело не змогли встановити. Співробітники суду повернулися до будівлі після провітрювання та знову відчули дивний запах.

На момент публікації матеріалу окупаційна влада частини Донецької області не коментувала інформацію про диверсію у суді.

Нагадаємо, 7 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Мангуші 12 людей отруїлися алкоголем, вони перебували у важкому стані. За його словами, напередодні Нового Року в магазині наближеного до гауляйтера Мангуша Бориса Трими провели розпродаж горілки.

23 січня Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі отруїлися російські окупанти. В результаті загинуло троє росіян, ще одного арештували.