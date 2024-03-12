Оккупанты пытали родителей, чтобы его завербовать: боец ВСУ пытался отравить командование

По данным СБУ, вражеская спецслужба склонила военнослужащего к сотрудничеству, похитив его родителей. Он выполнял сразу несколько задач для ФСБ.

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Российская спецслужба хотела устроить диверсию против командования Сил обороны на юге. Деталями 12 марта поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Работникам СБУ удалось задержать агента ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения Вооруженных сил в Запорожской области. Им оказался украинский военный.

"Для совершения преступления он планировал добавить отравляющее вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ", — сообщила пресс-служба.

Агента вражеской спецслужбы разоблачили во время подготовки к диверсии. Однако выяснилось, что отравление командования было не единственной его задачей. Также военнослужащий собирал разведданные для врага — о местах дислокации и перемещении подразделений ВСУ на фронте.

Переписка агента ФСБ с врагом Фото: СБУ Переписка агента ФСБ с врагом Фото: СБУ

По информации СБУ, мужчину завербовали через родителей, проживающих во временно оккупированной части Луганской области. Российские оккупанты похитили мирных жителей прямо из дома и удерживали в застенках.

"Там потерпевших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора. Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" происходила через анонимный чат в мессенджере", — передала пресс-служба.

Во время обыска у военного нашли телефон, который он использовал для связи с захватчиками. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Задержаный агент ФСБ Фото: СБУ

"Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", — добавили в СБУ.

Напомним, в ВСУ предупредили о "чрезвычайно высоком" уровне угрозы ракетного обстрела. Российский флот надеется найти "креативное решение" в Черном море.

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