Окупанти катували батьків, щоб його завербувати: боєць ЗСУ намагався отруїти командування

За даними СБУ, ворожа спецслужба схилила військовослужбовця до співпраці, викравши його батьків. Він виконував одразу декілька завдань для ФСБ.

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Російська спецслужба хотіла влаштувати диверсію проти командування Сил оборони на півдні. Деталями 12 березня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Працівникам СБУ вдалося затримати агента ФСБ, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу Збройних сил в Запорізькій області. Ним виявився український військовий.

"Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ", — повідомила пресслужба.

Агента ворожої спецслужби викрили під час підготовки до диверсії. Однак з’ясувалося, що отруєння командування було не єдиним його завданням. Також військовослужбовець збирав розвіддані для ворога — про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на фронті.

Листування агента ФСБ з ворогом Фото: СБУ Листування агента ФСБ з ворогом Фото: СБУ

За інформацією СБУ, чоловіка завербували через батьків, які проживають у тимчасово окупованій частині Луганської області. Російські окупанти викрали мирних мешканців просто з дому та утримували у катівні.

"Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора. Подальша комунікація між зрадником та його російським "куратором" відбувалась через анонімний чат у месенджері", — передала пресслужба.

Під час обшуку у військового знайшли телефон, який він використовував для зв’язку з загарбниками. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Затриманий агент ФСБ Фото: СБУ

"Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — додали в СБУ.

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