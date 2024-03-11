Готувала ракетні удари по авіації ЗСУ та лікарні: під Вінницею затримали дружину "ексрегіонала"

За версією слідства, затримана є дружиною колишнього функціонера "Партії регіонів", який до 2015 року очолював місцеву райраду.

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У Вінницькій області затримали дружину "ексрегіонала", яка за завданням російських спецслужб намагалася встановити географічне місце аеродрому з винищувачами та вертольотами ЗСУ та визначити наявність засобів протиповітряної оборони поблизу аеродрому. Про це в понеділок, 11 березня, повідомляють у пресцентрі Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Слідство встановило, що жінку цікавила не лише авіація, вона також цікавилася геоклокаціями лікарень, у яких лікуються українські захисники, що дістали поранення. Також вона розвідувала маршрути руху військових ешелонів.

Зібрану інформацію підозрювана мала надіслати російським спецслужбам для підготовки ракетно-дронових ударів.

"У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ вчасно викрили російського агента, а потім "покроково" задокументували її злочинну діяльність і затримали. Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки вдалося запобігти ворожим ударам по стратегічній інфраструктурі на території області", — розповіли у відомстві.

Фото: Пресцентр СБУ

Крім того, під час розслідування з'ясувалося, що жінка з анонімного акаунта в російській соцмережі "Одноклассники" закликала до підтримки президента РФ Володимира Путіна і виправдовувала вторгнення Росії в Україну. Цим громадянка України привернула російські спецслужби, які вийшли на неї.

Фото: Вінницька обласна прокуратура Фото: Вінницька обласна прокуратура

Під час обшуків у жінки вилучили телефони та планшет, які вона використовувала для листування з представниками російської ФСБ.

За рішенням суду підозрювану заарештували й помістили в СІЗО.

За даними СБУ, затримана є дружиною колишнього функціонера "Партії регіонів", який до 2015 року очолював місцеву райраду.

Як розповіли у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, затримана — мешканка міста Гайсин. Їй інкримінують п'ять кримінальних статей за низку злочинів проти основ національної безпеки України: ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ст. 436 і ч. 3 ст. 436-2 КК України.

За вчинення наступних злочинів жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

Нагадаємо, у Дніпрі 30 січня затримали ексбойовика "ЛНР", який шпигував за ППО і наводив ворожі ракети. Підозрюваний за гроші збирав інформацію про важливі об'єкти та комплекси протиповітряної оборони. У СБУ кажуть, що затриманий навів російські ракети під час обстрілу Дніпра 29 грудня минулого року. За свою "роботу" підозрюваний отримував гроші на свою банківську картку.