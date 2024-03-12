Рівень небезпеки "надзвичайно високий": флот РФ шукає "кретивного рішення" у Чорному морі

За даними Сил оборони півдня, росіяни розпочали кадрове переформатування у Чорноморському флоті. Військові не виключають, що "певний ступінь відчаю" окупантів призведе до атаки з бухти.

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Загроза з Чорного моря зберігається, а ворог прагне "креативного рішення". Про це в ефірі телемарафону 12 березня розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ситуація в Чорному морі залишається більш-менш стабільною, ми бачимо певну скутість Чорноморського флоту РФ. Вони викривають надводну обстановку переважно дистанційно, перебуваючи в пунктах базування. А в Азовському морі продовжує чергування один корабель", — повідомила вона.

За даними ОК "Південь", Росія проводить кадрове переформатування в керівництві свого Чорноморського флоту. Окупанти шукають керівника, який зміг би знайти "креативне рішення для подальшого розвитку військово-морських подій".

"Заспокоюватися зарано, адже ворог має такий потужний елемент як ракетоносії. Їхнє використання обмежене, бо наступне обслуговування ускладнене. Воно відбувається в Криму, а там ворогу вельми небезпечно. І те, що вони зараз переоблаштовують свої пункти базування, це теж ускладнює їм поточну бойову роботу", — пояснила Гуменюк.

Вона підкреслила, що військові оцінюють рівень ракетної загрози з моря як "надзвичайно високий".

"Нагадаю, що ракетоносії там є, їх близько десяти одиниць. Їх спорядження може бути до кількох десятків ракет типу "Калібр". І певний ступінь відчаю ворога може призвести до того, що вони можуть бути застосовані і безпосередньо з бухти", — зазначила речниця Сил оборони півдня.

Гуменюк закликала українців не ігнорувати повітряну тривогу.

Коментар Наталії Гуменюк (про ситуацію в Чорному морі — з 3:03)

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук інформував, що через атаки ЗСУ Росія не може вивести й завести свої судна через протоки Босфор і Дарданелли.

У ЗСУ показали кадри ліквідації російського бронеавтомобіля "Тигр". У ньому їхав ворожий командир, якого попри зусилля підлеглих врятувати не вдалося.