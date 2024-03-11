"Відверта капітуляція": у ВМСУ розповіли, чи буде РФ поповнювати Чорноморський флот

За словами спікера командування Дмитра Плетенчука, росіяни мають можливість поповнення корабельного складу Чорноморського флоту лише обмеженою кількістю кораблів.

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Україна успішно трансформує Чорноморський флот Росії в "підводний". У Військово-морських силах заявили, що росіяни не можуть вивести і завести свої кораблі через протоки Босфор і Дарданелли так само як і наша держава не може цього зробити. Про це сказав представник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Плетенчук підкреслив, що російські військові не можуть собі дозволити залишити акваторію Чорного моря через наявність російських узбереж як на Чорному, так і на Азовському морі.

"Не виконувати завдання з охорони своїх територіальних вод вони так само собі дозволити не можуть, тому що це буде відверта капітуляція", — пояснив представник ВМС.

Водночас загарбники можуть поповнювати корабельний склад Чорноморського флоту лише обмеженою кількістю суден, через наявність у Росії доступу до Азово-Чорноморського регіону.

"Тут по-іншому питання стоїть: чи є в цьому сенс, тому що вони зараз обмежені в застосуванні наявних кораблів. Який сенс додавати ще мішені для Сил оборони України в Чорному морі? — риторично запитав Плетенчук.

Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео від першої особи, на якому зафіксовано момент знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков", яке сталося 14 лютого.

Нагадаємо, що Фокус писав: командувач Чорноморського флоту Росії адмірал Віктор Соколов міг позбутися посади після знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков".