Втеча флоту РФ з Криму до східної частини Чорного моря ламає плани Путіна, – ЗМІ

Україна розширила свій доступ до східної частини Криму, включно з портом у Феодосії та життєво важливим Керченським мостом, що з’єднує півострів із Краснодарським краєм РФ.

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Російська влада, попри успіхи на суходолі, змушена відправляти кораблі з окупованого Криму до східної частини Чорного моря, що не дозволяє очільнику Кремля Володимиру Путіну реалізувати стратегію окупації України. Про це повідомляє Newsweek.

Понад два роки після початку повномасштабного вторгнення до України контроль Москви над Кримом відчуває справжню напругу. З лютого 2022 року РФ зазнала величезних втрат від України своєму Чорноморському флоту. Москва контролювала Крим після анексії півострова в України в 2014 році, але Київ пообіцяв повернути його.

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Віцеадмірал ВМС США у відставці Роберт Муретт розповів, що Росія здобула на материковій Україні за останні тижні перемоги, але "Україна переважно виграла битву в Чорному морі". Капітан ВМС України у відставці Андрій Риженко розповів, що протягом останнього десятиліття Росія мала намір використовувати свої чорноморські бази в Криму, щоб спрямувати російську силу через море на південь України.

Україна розширила свій доступ до східного Криму, включаючи російський порт Феодосія та життєво важливий Керченський міст, що з’єднує півострів із Краснодарським краєм Росії. Постійні атаки України — Київ зазвичай використовує морські безпілотники та крилаті ракети, поставлені Заходом — штовхнули Росію на схід у Чорне море, загрожуючи безпеці РФ навколо Кримського півострова.

"У Росії немає іншого вибору, окрім як рухатися на схід", — сказав Деніел Райс, колишній спеціальний радник глави Збройних сил України, який нині є президентом Київського американського університету.

Він вважає, що у такий спосіб Москва втрачає контроль над Кримом. Росія була змушена розширити свою портову інфраструктуру в східному Чорному морі оскільки її об’єкти навколо Криму, такі як її головна база в Севастополі, нині під загрозою.

Москва перемістила частину своїх ресурсів до Новоросійська, чорноморського портового міста, розташованого на міжнародно визнаній території Росії. Також повідомлялося, що Кремль планує нову військову базу в порту Очамчире в Абхазії. Це поставило б російські чорноморські активи ще далі від берегової лінії України.

За словами Риженка, Москва тепер набагато обережніше тримає свої нові, великі кораблі в Криму, і перекинула кілька до Новоросійська.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що знищення катера "Ивановец" призвело до нестандартної ситуації у Чорному морі. Охорона пунктів базування стала одним з основних завдань Чорноморського флоту РФ, як заявили ВМС.