Бегство флота РФ из Крыма в восточную часть Черного моря ломает планы Путина, — СМИ

Украина расширила свой доступ к восточной части Крыма, включая порт в Феодосии и жизненно важный Керченский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем РФ.

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Российские власти, несмотря на успехи на суше, вынуждены отправлять корабли из оккупированного Крыма в восточную часть Черного моря, что не позволяет главе Кремля Владимиру Путину реализовать стратегию оккупации Украины. Об этом сообщает Newsweek.

Более двух лет после начала полномасштабного вторжения в Украину контроль Москвы над Крымом испытывает настоящее напряжение. С февраля 2022 года РФ понесла огромные потери от Украины своему Черноморскому флоту. Москва контролировала Крым после аннексии полуострова у Украины в 2014 году, но Киев пообещал вернуть его.

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Вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Муретт рассказал, что Россия одержала на материковой Украине за последние недели победы, но "Украина преимущественно выиграла битву в Черном море". Капитан ВМС Украины в отставке Андрей Рыженко рассказал, что в течение последнего десятилетия Россия намеревалась использовать свои черноморские базы в Крыму, чтобы направить российскую силу через море на юг Украины.

Украина расширила свой доступ к восточному Крыму, включая российский порт Феодосия и жизненно важный Керченский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем России. Постоянные атаки Украины — Киев обычно использует морские беспилотники и крылатые ракеты, поставленные Западом — толкнули Россию на восток в Черное море, угрожая безопасности РФ вокруг Крымского полуострова.

"У России нет другого выбора, кроме как двигаться на восток", — сказал Дэниел Райс, бывший специальный советник главы Вооруженных сил Украины, который сейчас является президентом Киевского американского университета.

Он считает, что таким образом Москва теряет контроль над Крымом. Россия была вынуждена расширить свою портовую инфраструктуру в восточном Черном море поскольку ее объекты вокруг Крыма, такие как ее главная база в Севастополе, сейчас под угрозой.

Москва переместила часть своих ресурсов в Новороссийск, черноморский портовый город, расположенный на международно признанной территории России. Также сообщалось, что Кремль планирует новую военную базу в порту Очамчире в Абхазии. Это поставило бы российские черноморские активы еще дальше от береговой линии Украины.

По словам Рыженко, Москва теперь гораздо осторожнее держит свои новые, большие корабли в Крыму, и перебросила несколько в Новороссийск.

Напомним, 12 февраля стало известно, что уничтожение катера "Ивановец" привело к нестандартной ситуации в Черном море. Охрана пунктов базирования стала одной из основных задач Черноморского флота РФ, как заявили ВМС.