Уничтожение "Сергея Котова": в соцсети показали, как россияне отстреливались от MAGURA V5 (видео)

В британской разведке акцентировали, что это уже третье судно Черноморского флота РФ, затопленное за последние пять недель.

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В сети интернет появился видеоролик атаки дронов на российский патрульный корабль "Сергей Котов" вблизи Керчи. Отснятый одним из очевидцев, он был размещен в телеграм-канале "Крымский ветер".

Как сообщается в информации, видео было снято моряком одного из грузовых судов, которое в то время находилось в Керченском проливе. На съемке четко видно, как патрульный корабль "Сергей Котов" пытается убежать от украинских морских дронов в ночь на 5 марта.

Уничтожение "Сергея Котова" — детали операции

5 марта украинские военные потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" возле Керченского пролива с помощью морских беспилотных надводных аппаратов Magura V5. В частности, такой же тип дронов использовался во время атаки на десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля.

Вместе с корветом украинские бойцы уничтожили вертолет Ка-29. На патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива.

Операцию организовали в сотрудничестве с военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Судно в результате удара морскими дронами Magura V5 получило повреждения кормы, правого и левого бортов.

В британской разведке акцентировали, что это уже третье судно Черноморского флота РФ, затопленное за последние пять недель.

"Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМС РФ в Черном море", — отметили в Минобороны Британии.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

"Сергей Котов" поступил на вооружение Черноморского флота в июле 2022 года. В июле и в сентябре 2023 года его пытались уничтожить украинские беспилотные надводные аппараты, однако смогли нанести лишь незначительные повреждения. В результате судно вскоре вернулось в строй.

6 марта стало известно, что в результате атаки по судну погибли семь российских моряков, еще 27 получили ранения.

Потери российского флота

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 5 марта 2024 года за время полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили 27 катеров и кораблей, а также подводную лодку "Ростов-на-Дону". Наиболее значимой уничтоженной целью остается ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

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Защищал мост: OSINT-расследователи установили локацию, где уничтожили корвет "Сергей Котов" (фото)

Российские оккупанты опубликовали видео от первого лица, на котором зафиксирован момент уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников", которое произошло 14 февраля.

Напомним, что Фокус писал: командующий Черноморского флота России адмирал Виктор Соколов мог лишиться должности после уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников".