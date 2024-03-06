"Сергей Котов" ушел на дно: в ГУР уточнили потери российского экипажа (фото)

Военная разведка утверждает, что как минимум 27 российских военнослужащих получили различные ранения. Безвозвратные потери после удара по корвету "Сергей Котов" составляют 7 моряков.

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Во вторник, 5 марта, украинские бойцы уничтожили российский корабль "Сергей Котов". Так, по уточненной информации, в результате удара по судну погибли 7 моряков РФ, а получили ранения — еще 27. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

"По меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Также разведчики сообщили и о погибших на корабле россиянах.

"Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным — 7 моряков", — добавили в сообщении.

В ГУР отметили, что информация уточняется.

Пост ГУР

Что известно про ликвидацию корабля "Сергей Котов"

Во вторник, 5 марта, в ГУР заявили, что нанесли удар по патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Спецподразделение ГУР "Group 13" осуществило соответствующую операцию.

В ВМС рассказали, что делал пораженный "Сергей Котов" в Керченском проливе. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, поражение и ликвидация судна "Сергей Котов" существенно скажется на ситуации в Черном море для российских оккупантов.

Также Дмитрий Плетенчук рассказал, что на борту патрульного корабля "Сергей Котов" мог находиться вертолет. Враг проводил поисково-спасательную операцию, но Ка-29, вероятно, атаку не "пережил".

Кроме того, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что после атаки на пристань приехали около 10 карет "скорой". По его словам, среди членов экипажа есть погибшие и раненые.