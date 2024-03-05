"На корабль был большой расчет": в каком состоянии "Сергей Котов" после атаки ГУР (видео)

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что патрульный корабль был достаточно новым. Он был оборудован современными системами зенитно-ракетной защиты, но это не спасло судно от дыр, которые "зря латать".

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Ночью на 5 марта спецподразделение ГУР атаковало российский малый патрульный корабль "Сергей Котов". Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "КИЕВ24" рассказала, в каком он состоянии.

"Детали сейчас интересуют самого "Сергея Котова" — где взять детали, чтобы залатать те дыры. Хотя по предварительным оценкам специалистов, латать там зря и наверняка уже никто не будет", — заявила она.

Пресс-секретарь ОК "Юг" объяснила, что "Сергей Котов" — достаточно новый корабль. Он был включен в Черноморский флот РФ 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабной войны. Тогда Россия продолжала пополнять свои ресурсы.

"На корабль был большой расчет. Он оснащен современными системами зенитно-ракетной защиты. "Сергей Котов" должен был выполнять функции обороны пунктов базирования или важных объектов", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что на борту патрульного корабля "Сергей Котов" мог находиться вертолет. Враг проводил поисково-спасательную операцию, но Ка-29, вероятно, атаку не "пережил".

Также представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что после атаки на пристань приехали около 10 карет "скорой". По его словам, среди членов экипажа есть погибшие и раненые.