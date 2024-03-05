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ГУР уничтожила корабль "Сергей Котов": в модуле для вооружения РФ разместила спортзал (видео)

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Фото: ТАСС | Украинская разведка ликвидировала вражеский корвет "Сергей Котов"

По данным ВМС, о размещении на корвете "Калибров" речь не идет. "Сергей Котов" был построен по принципу модулей, и Россия не игнорировала возможность их заменять.

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Украинская разведка уничтожила с помощью морских дронов российский патрульный корабль "Сергей Котов". Представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "КИЕВ24" 5 марта рассказал подробнее о ликвидированном судне.

Военный объяснил, что "Сергей Котов" выполнял задачи, для которых и был создан. В частности, речь идет об охране водного района в Керченском проливе и контроле гражданского судоходства.

"Универсальный корабль", — отметил Плетенчук.

Он не согласился с мнением обозревателей, что на патрульном корабле могли размещаться ракеты "Калибр". По данным ВМС, это не соответствует действительности.

"Он задумывался как корабль, построенный по модульной схеме. То есть с возможностью заменять образцы вооружения. В результате в одном из этих модулей у них просто был спортивный зал на этом корабле", — рассказал представитель командования.

По его словам, важно, что "Сергей Котов" был "новейшим" — 2022 года. Всего таких было четыре в составе Черноморского флота РФ. Один из корветов сейчас уничтожен, и еще один поврежден.

"Это "Павел Державин", который получил несколько месяцев назад минные повреждения усилиями Военно-морских сил недалеко от Крыма. Сейчас он находится на ремонте", — уточнил Плетенчук.

По его словам, сейчас у ЧФ РФ остаются еще два судна из четырех. Однако одно из них тоже уже получало ранее повреждения.

Напомним, в марте 2022 года сообщалось о поражении другого патрульного корабля РФ — "Василий Быков". Это один из четырех корветов проекта 22160, в который входил и "Сергей Котов".

В Силах обороны юга 5 марта рассказали, в каком состоянии "Сергей Котов" после атаки.