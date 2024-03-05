Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму та удари по Чорноморському флоту Атака на корвет "Сергей Котов" в Криму

ГУР знищила корабель "Сергей Котов": у модулі для озброєння РФ розмістила спортзал (відео)

патрульний корабель сергей котов, потопили корабель, котов, котов сергей, котов корабель, сергей котов корабель, сергій котов, корабель сергій котов, сергей котов патрульний корабель, сергей котов катер, корвет котов
Фото: ТАСС | Українська розвідка ліквідувала ворожий корвет "Сергей Котов"

За даними ВМС, про розміщення на корветі "Калібрів" не йдеться. "Сергей Котов" був побудований за принципом модулів, і Росія не ігнорувала можливість їх замінювати.

Related video

Українська розвідка знищила за допомогою морських дронів російський патрульний корабель "Сергей Котов". Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "КИЇВ24" 5 березня розповів детальніше про ліквідоване судно.

Військовий пояснив, що "Сергей Котов" виконував завдання, для яких і був створений. Зокрема, йдеться про охорону водного району у Керченській протоці та контроль цивільного судноплавства.

"Універсальний корабель", — зазначив Плетенчук.

Він не погодився з думкою оглядачів, що на патрульному кораблі могли розміщуватись ракети "Калібр". За даними ВМС, це не відповідає дійсності.

"Він задумувався як корабель, побудований по модульній схемі. Тобто з можливістю замінювати зразки озброєння. В результаті в одному з цих модулів у них просто був спортивний зал на цьому кораблі", — розповів речник командування.

З його слів, важливо, що "Сергей Котов" був "найновішим" — 2022 року. Загалом таких було чотири у складі Чорноморського флоту РФ. Один з корветів наразі знищено, і ще один пошкоджено.

"Це "Павел Державин", який отримав кілька місяців тому мінні пошкодження зусиллями Військово-морських сил недалеко від Криму. Зараз він перебуває на ремонті", — уточнив Плетенчук.

З його слів, нині у ЧФ РФ залишаються ще два судна з чотирьох. Однак одне з них теж вже отримувало раніше пошкодження.

Нагадаємо, у березні 2022 року повідомлялося про ураження іншого патрульного корабля РФ — "Василий Быков". Це один з чотирьох корветів проєкту 22160, до якого входив і "Сергей Котов".

У Силах оборони півдня 5 березня розповіли, в якому стані "Сергей Котов" після атаки.