ГУР знищила корабель "Сергей Котов": у модулі для озброєння РФ розмістила спортзал (відео)

За даними ВМС, про розміщення на корветі "Калібрів" не йдеться. "Сергей Котов" був побудований за принципом модулів, і Росія не ігнорувала можливість їх замінювати.

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Українська розвідка знищила за допомогою морських дронів російський патрульний корабель "Сергей Котов". Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "КИЇВ24" 5 березня розповів детальніше про ліквідоване судно.

Військовий пояснив, що "Сергей Котов" виконував завдання, для яких і був створений. Зокрема, йдеться про охорону водного району у Керченській протоці та контроль цивільного судноплавства.

"Універсальний корабель", — зазначив Плетенчук.

Він не погодився з думкою оглядачів, що на патрульному кораблі могли розміщуватись ракети "Калібр". За даними ВМС, це не відповідає дійсності.

"Він задумувався як корабель, побудований по модульній схемі. Тобто з можливістю замінювати зразки озброєння. В результаті в одному з цих модулів у них просто був спортивний зал на цьому кораблі", — розповів речник командування.

З його слів, важливо, що "Сергей Котов" був "найновішим" — 2022 року. Загалом таких було чотири у складі Чорноморського флоту РФ. Один з корветів наразі знищено, і ще один пошкоджено.

"Це "Павел Державин", який отримав кілька місяців тому мінні пошкодження зусиллями Військово-морських сил недалеко від Криму. Зараз він перебуває на ремонті", — уточнив Плетенчук.

З його слів, нині у ЧФ РФ залишаються ще два судна з чотирьох. Однак одне з них теж вже отримувало раніше пошкодження.

Нагадаємо, у березні 2022 року повідомлялося про ураження іншого патрульного корабля РФ — "Василий Быков". Це один з чотирьох корветів проєкту 22160, до якого входив і "Сергей Котов".

У Силах оборони півдня 5 березня розповіли, в якому стані "Сергей Котов" після атаки.