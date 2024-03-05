Потери экипажа серьезные: в ВМС рассказали детали уничтожения российского корабля "Сергей Котов" (видео)

Представитель ведомства Плетенчук отметил, что россияне проводили операцию, пытаясь спасти моряков. На борту судна также должен был находиться российский вертолет.

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Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что после поражения в ночь на 5 марта российского патрульного корабля "Сергей Котов" россиянами проводилась поисково-спасательная операция. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Некоторых членов экипажа точно эвакуировали. Но учитывая то, что эти события происходили в темное время суток, температура воды была достаточно низкая, а также учитывая те повреждения, которые получил корабль, сказать, что большинство экипажа спаслось — я не могу", — подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что на борту корабля должен был быть российский вертолет Ка-29. Сейчас информация о потерях уточняется.

"Конечно, враг скрывает эти потери, однако эта информация верифицируется", — отметил представитель ВМС.

О корабле "Сергей Котов"

По информации Плетенчука, патрульный корабль "Сергей Котов" охранял Керченский пролив и нес боевое дежурство по противовоздушной обороне.

"Этот корабль конкретно охранял наш Керченский пролив, в наших территориальных водах. И, кстати, этот участок моря официально закрыт для судоходства Украиной, которая имеет право делать предупреждения по этому поводу. То есть мы предупреждали еще в прошлом году, что здесь ходить не надо", — подчеркнул представитель ВМС.

"Сергей Котов" — это модульный патрульный корабль проекта 22160. Он один из самых новых кораблей в военно-морском флоте РФ. Был спущен на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в этой серии. Имеет на своем вооружении мощные радиолокационные системы и некоторые ЗРК, что дает возможность использовать его как подвижное средство ПВО или РЛС. Это судно защищало более важные суда и объекты, в частности Крымский мост.

Полное водоизмещение — 1800 тонн, экипаж состоит из 28 человек, автономность плавания составляет до 60 суток. Стоимость корабля — около 65 миллионов долларов.

В июле и августе 2023 года оккупанты заявляли о попытках атак на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", однако утверждали, что атаки отбили.

Повторно корабль "Сергей Котов" атаковали в сентябре. По данным Страткома ВСУ, утром 14 сентября Силы обороны Украины успешно атаковали два патрульных корабля ЧФ РФ проекта 22160 в северо-западной части Черного моря, у обоих судов фиксировали повреждения. Министерство обороны РФ заявляло, что пять морских беспилотников пытались атаковать корабль в акватории Черного моря, но атаку якобы отбили.

18 сентября в ГУР заявили, что "Сергей Котов" в результате удара имел повреждение винта и пробоину в левом борту выше ватерлинии размером 50 см на 100 см.

Представитель ВМС дополнил, что в составе Черноморского флота есть четыре судна такого проекта, два из которых — уже выведены из строя.

"Один из них "Павел Державин", который получил два повреждения от ВМС недавно. Помните, возле Крыма, он так же нарвался на две мины, которые мы там установили. И даже еще неизвестно до конца, в каком он состоянии, но не в боеготовности, это точно. То есть фактически два из четырех кораблей этого проекта уже не в строю", — добавил он.

Потери российского флота

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами Magura V5 патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Это произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Представитель разведки Андрей Юсов добавил, что корабль уничтожен. Есть погибшие и раненые, часть экипажа смогла эвакуироваться, поэтому точная информация уточняется. На сухопутную территорию, добавляет ГУР, вызвали не менее 10 машин скорой помощи.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 5 марта 2024 года за время полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили 26 катеров и кораблей, а также подводную лодку "Ростов-на-Дону". Наиболее значимой уничтоженной целью остается ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.

Важно

Экипаж отбивался 40 минут: корабль "Сергей Котов" атаковали пять дронов (перехват)

Напомним, 5 марта в сети писали, что украинские морские дроны атаковали Крымский мост и российский корвет.

Также авиабаза "Гвардейское" в Крыму подверглась ракетной атаке.