Потери экипажа серьезные: в ВМС рассказали детали уничтожения российского корабля "Сергей Котов" (видео)
Представитель ведомства Плетенчук отметил, что россияне проводили операцию, пытаясь спасти моряков. На борту судна также должен был находиться российский вертолет.
Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что после поражения в ночь на 5 марта российского патрульного корабля "Сергей Котов" россиянами проводилась поисково-спасательная операция. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".
"Некоторых членов экипажа точно эвакуировали. Но учитывая то, что эти события происходили в темное время суток, температура воды была достаточно низкая, а также учитывая те повреждения, которые получил корабль, сказать, что большинство экипажа спаслось — я не могу", — подчеркнул Плетенчук.
Он добавил, что на борту корабля должен был быть российский вертолет Ка-29. Сейчас информация о потерях уточняется.
"Конечно, враг скрывает эти потери, однако эта информация верифицируется", — отметил представитель ВМС.
О корабле "Сергей Котов"
По информации Плетенчука, патрульный корабль "Сергей Котов" охранял Керченский пролив и нес боевое дежурство по противовоздушной обороне.
"Этот корабль конкретно охранял наш Керченский пролив, в наших территориальных водах. И, кстати, этот участок моря официально закрыт для судоходства Украиной, которая имеет право делать предупреждения по этому поводу. То есть мы предупреждали еще в прошлом году, что здесь ходить не надо", — подчеркнул представитель ВМС.
"Сергей Котов" — это модульный патрульный корабль проекта 22160. Он один из самых новых кораблей в военно-морском флоте РФ. Был спущен на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в этой серии. Имеет на своем вооружении мощные радиолокационные системы и некоторые ЗРК, что дает возможность использовать его как подвижное средство ПВО или РЛС. Это судно защищало более важные суда и объекты, в частности Крымский мост.
Полное водоизмещение — 1800 тонн, экипаж состоит из 28 человек, автономность плавания составляет до 60 суток. Стоимость корабля — около 65 миллионов долларов.
В июле и августе 2023 года оккупанты заявляли о попытках атак на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", однако утверждали, что атаки отбили.
Повторно корабль "Сергей Котов" атаковали в сентябре. По данным Страткома ВСУ, утром 14 сентября Силы обороны Украины успешно атаковали два патрульных корабля ЧФ РФ проекта 22160 в северо-западной части Черного моря, у обоих судов фиксировали повреждения. Министерство обороны РФ заявляло, что пять морских беспилотников пытались атаковать корабль в акватории Черного моря, но атаку якобы отбили.
18 сентября в ГУР заявили, что "Сергей Котов" в результате удара имел повреждение винта и пробоину в левом борту выше ватерлинии размером 50 см на 100 см.
Представитель ВМС дополнил, что в составе Черноморского флота есть четыре судна такого проекта, два из которых — уже выведены из строя.
"Один из них "Павел Державин", который получил два повреждения от ВМС недавно. Помните, возле Крыма, он так же нарвался на две мины, которые мы там установили. И даже еще неизвестно до конца, в каком он состоянии, но не в боеготовности, это точно. То есть фактически два из четырех кораблей этого проекта уже не в строю", — добавил он.
Потери российского флота
В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами Magura V5 патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Это произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.
Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов. Представитель разведки Андрей Юсов добавил, что корабль уничтожен. Есть погибшие и раненые, часть экипажа смогла эвакуироваться, поэтому точная информация уточняется. На сухопутную территорию, добавляет ГУР, вызвали не менее 10 машин скорой помощи.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 5 марта 2024 года за время полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили 26 катеров и кораблей, а также подводную лодку "Ростов-на-Дону". Наиболее значимой уничтоженной целью остается ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ.Важно
Напомним, 5 марта в сети писали, что украинские морские дроны атаковали Крымский мост и российский корвет.
Также авиабаза "Гвардейское" в Крыму подверглась ракетной атаке.