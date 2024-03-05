Втрати екіпажу серйозні: у ВМС розповіли деталі знищення російського корабля "Сергей Котов" (відео)

Речник відомства Плетенчук зазначив, що росіяни проводили операцію, намагаючись врятувати моряків. На борту судна також мав знаходитися російський гелікоптер.

Related video

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що після ураження у ніч на 5 березня російського патрульного корабля "Сергей Котов" росіянами проводилась пошуково-рятувальна операція. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"Деяких членів екіпажу точно евакуювали. Але з огляду на те, що ці події відбувались у темний час доби, температура води була досить низька, а також з огляду на ті пошкодження, які отримав корабель, сказати, що більшість екіпажу врятувалась — я не можу", — підкреслив Плетенчук.

Він додав, що на борту корабля мав бути російський гелікоптер Ка-29. Наразі інформація щодо втрат уточнюється.

"Звісно, ворог приховує ці втрати, однак ця інформація верифікується", — зауважив речник ВМС.

Щодо корабля "Сергей Котов"

За інформацією Плетенчука, патрульний корабель "Сергей Котов" охороняв Керченську протоку і ніс бойове чергування по протиповітряній обороні.

"Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судоходства Україною, яка має право робити попередження з цього приводу. Тобто ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба", — наголосив представник ВМС.

"Сергей Котов" — це модульний патрульний корабель проєкту 22160. Він один із найновіших кораблів у військово-морському флоті РФ. Був спущений на воду у 2021 році і став четвертим кораблем у цій серії. Має на своєму озброєнні потужні радіолокаційні системи і деякі ЗРК, що дає можливість використовувати його як рухомий засіб ППО або РЛС. Це судно захищало важливіші судна та обʼєкти, зокрема Кримський міст.

Повне водовміщення — 1800 тонн, екіпаж складається з 28 осіб, автономність плавання становить до 60 діб. Вартість корабля — близько 65 мільйонів доларів.

У липні й серпні 2023 року окупанти заявляли про спроби атак на патрульні кораблі "Сергей Котов" і "Василий Быков", проте стверджували, що атаки відбили.

Повторно корабель "Сергей Котов" атакували у вересні. За даними Страткома ЗСУ, вранці 14 вересня Сили оборони України успішно атакували два патрульні кораблі ЧФ РФ проєкту 22160 у північно-західній частині Чорного моря, в обох суден фіксували пошкодження. Міністерство оборони РФ заявляло, що п'ять морських безпілотників намагалися атакувати корабель в акваторії Чорного моря, але атаку нібито відбили.

18 вересня в ГУР заявили, що "Сергей Котов" унаслідок удару мав пошкодження гвинта й пробоїну в лівому борту вище за ватерлінію розміром 50 см на 100 см.

Речник ВМС доповнив, що у складі Чорноморського флоту є чотири судна такого проєкту, два з яких — вже виведено з ладу.

"Один із них "Павел Державін", який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно. Пам’ятаєте, біля Криму? Він так само нарвався на дві міни, які ми там встановили. І навіть ще невідомо до кінця, в якому він стані, але не в боєготовному, це точно. Тобто фактично два з чотирьох цих кораблів цього проєкту вже не в строю", – додав він.

Втрати російського флоту

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами Magura V5 патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Це сталось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Представник розвідки Андрій Юсов додав, що корабель знищено. Є загиблі і поранені, частина екіпажу змогла евакуюватись, тому точна інформація уточнюється. На сухопутну територію, додають ГУР, викликали щонайменше 10 машин швидкої допомоги.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 5 березня 2024 року за час повномасштабного вторгнення українські війська знищили 26 катерів і кораблів, а також підводний човен "Ростов-на-Дону". Найбільш значущою знищеною ціллю залишається ракетний крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту РФ.

Важливо

Екіпаж відбивався 40 хвилин: корабель "Сергей Котов" атакували п'ять дронів (перехоплення)

Нагадаємо, 5 березня у мережі писали, що українські морські дрони атакували Кримський міст і російський корвет.

Також авіабаза "Гвардійське" у Криму зазнала ракетної атаки.