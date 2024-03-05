"Вистачає завдань": у ВМС розповіли, що робив уражений "Сергій Котов" у Керченській протоці

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, поразка і ліквідація судна "Сергій Котов" суттєво позначиться на ситуації в Чорному морі для російських окупантів.

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У вівторок, 5 березня, пішов на дно черговий корабель Росії — "Сергей Котов". У Військово-морських Силах України повідомили, що він застосовувався для охорони пунктів базування окупантів і ворожого району загалом. Про це повідомив представник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

Представник зазначив, що у кораблів такого типу достатньо завдань. Тому втрата і знищення судна "Сергей Котов" матиме значний вплив на обстановку в Чорному морі для російських військових.

"У них вистачає завдань — особливо у патрульних кораблів. Починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охороною ворожого району, протоки, контролю над цивільним судноплавством", — констатував Плетенчук.

За його словами, на ранок 5 березня не виявлено жодного ворожого корабля в Чорному морі. Однак в Азовському морі перебуває ще один об'єкт противника.

"У цьому випадку він взагалі потонув. Пошукова операція вже проводилася. Навіть когось витягли з води — встигли", — зазначає Плетенчук.

Крім того, він підкреслює, що подібні інциденти мають істотний вплив на бажання ворога продовжувати війну проти нашої держави: "Очевидно, це впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців РФ, які повністю усвідомлюють, що вихід у море пов'язаний із реальною небезпекою і можливістю залишитися там".

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України взяло на себе відповідальність за атаку по патрульному кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

У ніч із 4 на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту.

Раніше голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем. За словами голови розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.