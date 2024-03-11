"Откровенная капитуляция": в ВМСУ рассказали, будет ли РФ пополнять Черноморский флот
По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, россияне имеют возможность пополнения корабельного состава Черноморского флота лишь ограниченным количеством кораблей.
Украина успешно трансформирует Черноморский флот России в "подводный". В Военно-морских силах заявили, что россияне не могут вывести и завести свои корабли через проливы Босфор и Дарданеллы так же как и наше государство не может этого сделать. Об этом сказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Плетенчук подчеркнул, что российские военные не могут себе позволить оставить акваторию Черного моря из-за наличия российских побережий как на Черном, так и на Азовском море.
"Не выполнять задачи по охране своих территориальных вод они так же себе позволить не могут, потому что это будет откровенная капитуляция", – пояснил представитель ВМС.
В то же время, захватчики могут пополнять корабельный состав Черноморского флота лишь ограниченным количеством судов, в силу наличия у России доступа к Азово-Черноморскому региону.
"Здесь по-другому вопрос стоит: есть ли в этом смысл, потому что они сейчас ограничены в применении имеющихся кораблей. Какой смысл добавлять еще мишени для Сил обороны Украины в Черном море? — риторически спросил Плетенчук.
Напомним, что российские оккупанты опубликовали видео от первого лица, на котором зафиксирован момент уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников", которое произошло 14 февраля.
Напомним, что Фокус писал: командующий Черноморского флота России адмирал Виктор Соколов мог лишиться должности после уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников".