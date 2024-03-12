"Мчали у неправедних справах": ЗСУ "мінуснули" на сході бронеавтомобіль з окупантами (відео)

Російські бійці кинулись рятувати з вогню свого командира та навіть встигли дістати його з "Тигра". Однак вберегти його від поповнення статистики втрат загиблими це не допомогло.

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Українські воїни ліквідували на сході ворожий бронеавтомобіль "Тигр" та командира роти армії РФ. Відповідними кадрами з фронту поділилась 12 березня пресслужба 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Група орків мчала у своїх неправедних справах, проте була вистежена бійцями РУБпАК 100 ОБр "VORON 100". Точний удар FPV-дроном – і "Тигр" перетворюється на ефектно-бавовняний смолоскип", — розповіли у війську.

Двоє російських бійців встигли витягнути з бронеавтомобіля свого командира роти. Згодом ЗСУ перехопили "панічні розмови" ворога щодо його долі. З’ясувалось, що командир вже за кілька хвилин після "порятунку" помер.

"Щиро дякуємо Благодійному фонду Сергія Притули за надані засоби – разом крокуємо до Перемоги!", — додали у бригаді.

Нагадаємо, бійці ССО знищили російський ЗРК "Бук-М1". Потужний вибух на фронті зафільмував з неба безпілотник.

11 березня командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як захисники уразили пункт управління ЗС РФ. Він був розташований на ворожому судні. Воєначальник подякував українським льотчикам за "успішну бойову роботу".

У розвідці США повідомили, що Росія втратила приблизно 300 тисяч військовослужбовців в Україні. Водночас розвідники попередили, що час починає грати на користь країни-агресорки.