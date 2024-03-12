"Мчались в неправедных делах": ВСУ "минуснули" на востоке бронеавтомобиль с оккупантами (видео)

Российские бойцы бросились спасать из огня своего командира и даже успели достать его из "Тигра". Однако уберечь его от пополнения статистики потерь погибшими это не помогло.

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Украинские воины ликвидировали на востоке вражеский бронеавтомобиль "Тигр" и командира роты армии РФ. Соответствующими кадрами с фронта поделилась 12 марта пресс-служба 100 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

"Группа орков мчалась по своим неправедным делам, однако была выслежена бойцами РУБпАК 100 ОБр "VORON 100". Точный удар FPV-дроном — и "Тигр" превращается в эффектно-хлопковый факел", — рассказали в войске.

Двое российских бойцов успели вытащить из бронеавтомобиля своего командира роты. Впоследствии ВСУ перехватили "панические разговоры" врага о его судьбе. Выяснилось, что командир уже через несколько минут после "спасения" умер.

"Спасибо Благотворительному фонду Сергея Притулы за предоставленные средства — вместе идем к Победе!", — добавили в бригаде.

Напомним, бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Бук-М1". Мощный взрыв на фронте снял с неба беспилотник.

11 марта командующий Воздушных сил Николай Олещук показал, как защитники поразили пункт управления ВС РФ. Он был расположен на вражеском судне. Военачальник поблагодарил украинских летчиков за "успешную боевую работу".

В разведке США сообщили, что Россия потеряла примерно 300 тысяч военнослужащих в Украине. В то же время разведчики предупредили, что время начинает играть в пользу страны-агрессора.