Мощный взрыв на фронте: ССО "обезвредили" российский комплекс "Бук-М1" (видео)

В армии похвастались очередным "сокрушительным ударом" по врагу. В ССО подчеркнули, что комплексная работа "дала свой результат".

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Украинские защитники ликвидировали на фронте вражеский многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Кадрами с поля боя поделилась 12 марта пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Уничтожен вражеский ЗРК "Бук-М1". Очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат", — подчеркнули в ССО.

В войске отметили, что продолжают наносить "сокрушительные удары" по российским оккупантам благодаря эффективному сочетанию двух факторов. Речь идет о разведывательных возможностях ССО и современных средствах поражения.

Напомним, ночью на 12 марта ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе. Беспилотники фиксировали в ряде областей, опасность сохранялась более четырех часов.

Также на атаку БПЛА якобы со стороны Украины пожаловались в РФ. Взрывы раздавались в Курске, Белгородской и Орловской областях. В результате атаки остались без света семь населенных пунктов и загорелся "объект топливно-энергетического комплекса".

В ISW сообщили, что российский военно-промышленный комплекс не может справиться с обеспечением потребностей ВС РФ. Аналитики проинформировали, что страна-агрессор не имеет возможности поддерживать большое наступление в Украине в 2024 году.