Промышленность РФ не сможет обеспечить войска для большого наступления в 2024 году, — ISW

По словам аналитиков, россияне предпочитают краткосрочные достижения и очень ограниченные территориальные завоевания. Они мало заботятся о долгосрочной устойчивости и оперативно значимых операциях.

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Российский оборонно-промышленный комплекс может поддерживать нынешний темп российских наступательных операций, однако у него нет возможности обеспечить большое наступление в 2024 году. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 11 марта говорится, что российские войска отдают предпочтение новым, но недоукомплектованным частям и соединениям. Они делают ставку на количество, а не на качество.

Аналитики отметили, что РФ будет иметь возможность расширить свой оборонно-промышленный комплекс и накопить ресурсы только в том случае, если будет на протяжении всего года сохранять инициативу на всем театре военных действий.

По словам экспертов, россияне предпочитают краткосрочные достижения и очень ограниченные территориальные завоевания. Они мало заботятся о долгосрочной устойчивости и оперативно значимых операциях.

В ISW отметили, что оккупанты, вероятно, смогут поддерживать текущий темп операций, однако эффективность их подразделений будет ограничена. При этом большую роль в продвижении ВС РФ также играют поставки оружия и боеприпасов Украине со стороны Запада. В первую очередь, от США.

По словам аналитиков, рост ВПК в РФ не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Россия будет страдать от нехватки рабочей силы, а также сокращения запасов техники. Кремль не может полностью компенсировать товары военные и двойного назначения из-за санкций.

Ранее СМИ сообщали, что каждому солдату РФ хватит по дрону ВСУ в самой горячей точке. По данным журналистов, с августа прошлого года ВСУ нанесли по российским войскам как минимум 8273 удара FPV-дронами. ВС РФ ответили не менее 6059 ударами. Но есть много неучтенных ударов FPV.

Также Кандидат химических наук Глеб Репич рассказал, что ВС РФ могут применить на фронте и в городах ядовитые снаряды. По его словам, противник пока что не рискует использовать этот вид токсичных веществ, однако украинцы должны быть готовыми ко всему. От одного лишь испарения может наступить смерть.