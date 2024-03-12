Промисловість РФ не зможе забезпечити війська для великого наступу 2024 року, — ISW

За словами аналітиків, росіяни віддають перевагу короткостроковим досягненням і дуже обмеженим територіальним завоюванням. Вони мало дбають про довгострокову стійкість і оперативно значущі операції.

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Російський оборонно-промисловий комплекс може підтримувати нинішній темп російських наступальних операцій, однак у нього немає можливості забезпечити великий наступ у 2024 році. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 11 березня йдеться, що російські війська віддають перевагу новим, але недоукомплектованим частинам і з'єднанням. Вони роблять ставку на кількість, а не на якість.

Аналітики зазначили, що РФ матиме змогу розширити свій оборонно-промисловий комплекс і накопичити ресурси тільки в тому разі, якщо впродовж усього року зберігатиме ініціативу на всьому театрі воєнних дій.

За словами експертів, росіяни віддають перевагу короткостроковим досягненням і дуже обмеженим територіальним завоюванням. Вони мало дбають про довгострокову стійкість і оперативно значущі операції.

У ISW зазначили, що окупанти, ймовірно, зможуть підтримувати поточний темп операцій, однак ефективність їхніх підрозділів буде обмежена. При цьому велику роль у просуванні ЗС РФ також відіграють поставки зброї та боєприпасів Україні з боку Заходу. Насамперед, від США.

За словами аналітиків, зростання ВПК у РФ не буде стійким у середньостроковій і довгостроковій перспективах. Росія страждатиме від нестачі робочої сили, а також скорочення запасів техніки. Кремль не може повністю компенсувати товари військові та подвійного призначення через санкції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кожному солдату РФ вистачить по дрону ЗСУ в найгарячішій точці. За даними журналістів, із серпня минулого року ЗСУ завдали по російських військах щонайменше 8273 удари FPV-дронамі. ЗС РФ відповіли щонайменше 6059 ударами. Але є багато неврахованих ударів FPV.

Також Кандидат хімічних наук Гліб Репич розповів, що ЗС РФ можуть застосувати на фронті та в містах отруйні снаряди. За його словами, противник поки що не ризикує використовувати цей вид токсичних речовин, проте українці мають бути готовими до всього. Від одного лише випаровування може настати смерть.