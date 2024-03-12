Антидоту немає: ЗС РФ можуть застосувати на фронті та в містах отруйні снаряди, — хімік (відео)

За словами кандидата хімічних наук Гліба Репiча, противник поки що не ризикує використовувати цей вид токсичних речовин, проте українці мають бути готовими до всього. Від одного лише випару може настати смерть.

Related video

Російські окупанти на полі бою продовжують порушувати звичаї ведення війни і можуть використовувати проти українських захисників нові отруйні боєприпаси. Кандидат хімічних наук Гліб Репiч в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" розповів докладніше про всі загрози.

За його словами, ЗС РФ у теорії можуть застосувати нервово-паралітичні речовини як на фронті, так і в мирних містах України. Від одного випару людина може померти, а антидоту не існує.

"Нервово-паралітичні речовини за агрегатним станом — це, в основному, легколетучі рідини. Можуть бути і тверді речовини, але в більшості це рідини. Вони небезпечні тим, що діють в мізерних кількостях. Тобто одного або двох вдихів випару цієї речовини на місцевості буде достатньо, щоб померти. Від потрапляння однієї краплини речовини на шкіру теж можна померти. Це токсичні речовини", — розповів Гліб Репiч.

Поки що російські окупанти не додумалися застосовувати цей вид зброї, який миттєво діє на нервову систему людини. Водночас українці мають бути підготовлені до того, що противник здатен на це, адже врятуватися практично неможливо — антидоту немає.

Кандидат хімічних наук додатково зазначив, що в теорії такий крок ЗС РФ призведе до великої кількості жертв. Зокрема, якщо окупанти наважується на це в мирних містах, де щільність населення велика.

"ака хімічна зброя створена для ураження великих скупчень людей. На полі бою її не дуже зручно застосовувати, бо важко захистити свої війська від такої зброї. Наприклад, якщо росіяни завдадуть удару, потім туди ж заведуть свої війська. Навіть якщо вони будуть перебувати у захисних костюмах, велика ймовірність, що хтось отруїться", — продовжив Гліб Репiч.

До слова, деякі речовини все ж таки можуть зменшити вплив або симптоми від цієї речовини, проте з нею все одно дуже складно боротися. Відповідно, зброя вкрай небезпечна.

До засобів захисту кандидат хімічних наук відніс протигаз і комбінезони. Це найефективніше, що може бути.

"Протигаз захищає повністю обличчя та органи дихання. А захисний костюм захищає шкіру від крапель такої речовини, не даючи потрапити на поверхню шкіри", — підсумував Гліб Репiч.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що РФ використовує в Україні "зброю останньої надії", адже дрони та авіація не допомагають. За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, тільки за минулий тиждень зафіксовано близько 60 випадків використання проти ЗСУ гранат з отруйною речовиною хлорпікрином. Інтенсивність застосування таких боєприпасів наростає.