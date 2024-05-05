Христос воскрес. Генштаб ВСУ показал, как бойцы на фронте отмечают Пасху (фото)

Военные капелланы вместе с воинами бригад Вооруженных сил Украины прочитали молитвы и освятили куличи.

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Украинские защитники отмечают Пасху на фронте. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал соответствующие фото в Facebook.

Военные капелланы освятили куличи. Бойцы, находясь в зоне боевых действий, не забывают сохранять традиции.

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"Христос воскрес!" — говорится в сообщении.

Бойцы из волынской бригады встретили Пасху на передовой. Военнослужащие 100-й отдельной механизированной бригады сейчас находятся на фронте.

В местах несения службы военные капелланы вместе с воинами волынской бригады прочитали молитвы. Для защитников провели таинство исповеди и причастия и освятили куличи. В пресс-службе подразделения показали соответствующие фото.

Праздник Воскресения Христова отметили и бойцы 10 горно-штурмовой бригады. Они напомнили, что война продолжается, не каждый украинец имеет возможность праздновать Пасху дома.

"Семейное тепло и объятия родных это мечта для каждого, кто стоит на защите своих близких", — отметили они.

Пограничники на фронте также отмечают Воскресение Христово. Они передали всем поздравления.

"Сначала бьют крашанки, а потом бьют врага! Или наоборот: сначала врага, а потом крашанки", — указали в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы.

3-я отдельная штурмовая бригада традиционно отмечает Пасху в окопах. Бойцы отметили, что смысл этого праздника — победа жизни над смертью.

"Ради этого мы продолжаем борьбу", — заявили защитники в Facebook.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как капеллан освящал пасхальные блюда. Празднуя сегодня этот день времена войны, как отметили защитники, этим свидетельствуют, что видят в Воскресении Христовом и победу над врагом.

"Просим у Господа опеки и защиты для всех мирных жителей, страдающих от российских обстрелов", — говорится в сообщении бригады в Facebook.

Напомним, 5 мая стало известно, как встретили Пасху украинские селебрити. Некоторые из известных украинцев были на малой родине, в кругу семьи и церкви.