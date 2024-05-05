Как встретили Пасху украинские селебрити: на малой родине, в кругу семьи и церкви (фото)

Каждый украинец сегодня желает самого главного своим близким и всей Украине — мира, спокойствия, справедливости и Победы.

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В воскресенье, 5 мая, украинские православные христиане, несмотря на обстрелы страны-агрессора, пекли паски, ходили в церковь и благодарили защитников и защитниц Украины за их самоотверженность и героизм. И желали всем живущим добрым людям счастья, здоровья и мира вместе с победой! Как освятили свои пасхальные корзинки известные представители украинского шоубиза и что они желали своим близким и всем украинцам, Фокус решил узнать вместе с сайтом NV.

Известная певица Злата Огневич пожелала каждой украинской семье собраться вместе за праздничным столом, а актриса и певица Светлана Тарабарова — рада тому, что может встретить праздник дома, со своими тремя детками, также как и пара известных исполнителей Тараса и Алены Тополи.

Телеведущий и шоумен Александр Педан навестил свою родню в родительском доме, а певица и автор песен, ведущая Ольга Цыбульская поблагодарила Силы обороны, что может вместе с сыном в этот день освятить паску.

Вместе с семьями освятили паски известные актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, телеведущий Григорий Решетник, Лилия Ребрик, Дмитрий Монатик, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Певица Джамала, которая в третий раз собирается стать мамой, разместила праздничное фото своих сыновей и написала проникновенные слова.

"Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить, хотя и крылья ломать — взлетать. Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви! Это самое ценное, то, что хочется беречь и то, что придает веры в будущее", — подчеркнула исполнительница.

Ее пожелания очень созвучны словам певицы Ирины Федишин, которая напомнила суть праздника: Пасха — это символ "выхода из египетской неволи". И поблагодарила ВСУ за возможность праздновать светлое Воскресенье с уверенностью, что вместе украинский народ обязательно победит.

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко поздравила всех вместе с сыном и передала привет своему мужу, известному актеру Андрею Фединчику, который сейчас с оружием в руках защищает и свою семью, и Украину.

"Желаю нам всем истинной любви, которая светится изнутри, и ничего не требует взамен, которая умеет прощать и дает силы жить в радости. Христос Воскрес!" — написала Наталка.

"В руках пасочка, на обличчі посмішка, а на душі спокій. Такі мої вам побажання на Великдень", — пожелал украинцам известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Напомним, 5 мая скауты привезли Благодатный огонь в Украину. Святыню встретили священники и украинские пограничники в пункте пропуска из Украины в Молдову.

Ранее Фокус писал о том, что нельзя делать в Воскресение Господне. В этот день нельзя заниматься уборкой и стиркой, работать в саду и на огороде, посещать кладбища и скорбеть по усопшим.