Скауты привезли Благодатный огонь в Украину (фото)

Святыню встретили священники и украинские пограничники в пункте пропуска из Украины в Молдову.

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Благодатный огонь прибыл в Украину. Фотографии православной святыни опубликовала Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канал в воскресенье, 5 мая.

Поздно ночью скауты доставили его в пункт пропуска "Староказаче" на украинско-молдавской границе. Огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления.

Скаутов с Благодатным огнем встретили украинские пограничники Фото: ГПСУ Скаутов с Благодатным огнем встретили украинские пограничники Фото: ГПСУ

Благодатный огонь — это огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Изнесение из Кувуклии огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

В Украину привезли частицу священного Благодатного огня

Он имеет особенность: в первые минуты он не обжигает, имеет температуру человеческого тела и напоминает теплые лучи солнца.

Православные христиане верят в то, что год, когда благодатный огонь не сойдет в храме Гроба Господня, станет годом Второго пришествия Христа и началом Страшного суда.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать в Воскресение Господне. В этот день нельзя заниматься уборкой и стиркой, работать в саду и на огороде, посещать кладбища и скорбеть по усопшим.

Напомним, священник рассказал, что положить в пасхальную корзину. По его словам, главным наполнение пасхальной корзины всегда было и остается до сих пор кулич и крашанки (писанки). Однако каждый верующий имеет право по желанию положить в корзину что-либо другое, на свое усмотрение.