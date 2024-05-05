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Стиль жизни

5 мая 2024 года: Воскресение Господне — что сегодня нельзя делать

Фото: Википедия

Сегодня нельзя грустить, скупиться, мстить, а также работать по дому. Если день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху или Воскресение Господне. "Пасха" с греческого означает "избавление". Иисус Христос воскрес из мертвых, что знаменовало спасение всего человечества. Первой, кто пришел к гробу Иисуса и обнаружил его воскрешение, была Мария Магдалина, которая оповестила об этом апостолов Петра и Иоанна. Христос являлся своим ученикам после воскресения еще сорок дней, пока не вознесся на небо, благословляя апостолов. Именно поэтому церковь празднует Пасху 40 дней. С сегодняшнего дня принято здороваться фразами "Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!". После богослужения люди садятся за праздничный стол, чтобы разговляться и пробовать традиционную паску и пасхальные яйца, освященные в церкви.

Что сегодня нельзя делать:

  • заниматься уборкой и стиркой;
  • работать в саду и на огороде;
  • грустить, скупиться, мстить;
  • посещать кладбище и скорбеть за умершими;
  • гадать;
  • переедать;
  • посещать салоны красоты.

Народные приметы и поверья:

  • теплая и солнечная погода — будет теплое и урожайное лето;
  • морозная Пасха — к урожаю;
  • холодный и хмурый день — к сухому лету;
  • дождливый пасхальный день — к обильному урожаю ржи;
  • день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней;
  • ночь накануне Пасхи звездная — куры будут хорошо нестись.

Родились 5 мая:

  • 1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;
  • 1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011);
  • 1988 год — Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий "Грэмми";
  • 1989 год — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актер.

Также в этот день:

  • 1821 год — на острове святой Елены умер Наполеон I;
  • 1920 год — провозгласили автокефалию Украинской православной церкви;
  • 1921 год — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5";
  • 1988 год — первая телетрансляция с вершины Эверест;
  • 1992 год — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма;
  • 2014 год — создан добровольческий полк "Азов".

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