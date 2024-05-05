5 мая 2024 года: Воскресение Господне — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя грустить, скупиться, мстить, а также работать по дому. Если день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней.
Что случилось в этот день?
Сегодня православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху или Воскресение Господне. "Пасха" с греческого означает "избавление". Иисус Христос воскрес из мертвых, что знаменовало спасение всего человечества. Первой, кто пришел к гробу Иисуса и обнаружил его воскрешение, была Мария Магдалина, которая оповестила об этом апостолов Петра и Иоанна. Христос являлся своим ученикам после воскресения еще сорок дней, пока не вознесся на небо, благословляя апостолов. Именно поэтому церковь празднует Пасху 40 дней. С сегодняшнего дня принято здороваться фразами "Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!". После богослужения люди садятся за праздничный стол, чтобы разговляться и пробовать традиционную паску и пасхальные яйца, освященные в церкви.
Что сегодня нельзя делать:
- заниматься уборкой и стиркой;
- работать в саду и на огороде;
- грустить, скупиться, мстить;
- посещать кладбище и скорбеть за умершими;
- гадать;
- переедать;
- посещать салоны красоты.
Народные приметы и поверья:
- теплая и солнечная погода — будет теплое и урожайное лето;
- морозная Пасха — к урожаю;
- холодный и хмурый день — к сухому лету;
- дождливый пасхальный день — к обильному урожаю ржи;
- день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней;
- ночь накануне Пасхи звездная — куры будут хорошо нестись.
Родились 5 мая:
- 1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;
- 1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011);
- 1988 год — Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий "Грэмми";
- 1989 год — Крис Браун, американский певец, рэпер, композитор, танцор и актер.
Также в этот день:
- 1821 год — на острове святой Елены умер Наполеон I;
- 1920 год — провозгласили автокефалию Украинской православной церкви;
- 1921 год — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5";
- 1988 год — первая телетрансляция с вершины Эверест;
- 1992 год — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма;
- 2014 год — создан добровольческий полк "Азов".
Также Фокус писал, что положить в пасхальную корзину